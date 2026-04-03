  • Романцев встал на защиту Карпина: «Пытаются проверить на прочность его нервы»

Романцев встал на защиту Карпина: «Пытаются проверить на прочность его нервы»

3 апреля, 14:23
18

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев не согласился с критикой в адрес Валерия Карпина за большое количество игроков в заявке национальной команды.

– Карпина часто упрекают в том, что он до сих пор не определился с основным костяком сборной и каждый раз приглашает новичков, среди которых появился даже 28-летний Мелкадзе. Это обоснованные претензии или просто очередная попытка в чем-то обвинить тренера?

– Скажу коротко – это неуклюжая попытка любителей острых вопросов в очередной раз попытаться проверить на прочность нервы Карпина. Известно, что определять политику выстраивания и подготовки команды – дело исключительно тренерского штаба, в который входят уважаемые в футболе люди.

И все они уже говорили, что главное в сложившейся ситуации – поиск тех, кому можно будет доверить судьбу сборной по завершении изоляции. На чем постоянно заостряет внимание и Карпин.

Как и на том, что двери в сборную открыты для всех, кто этого заслуживает, независимо от возраста. Вспыхнул Мелкадзе – милости просим! И при чем здесь 28 лет?

Что касается беспокойства об отсутствии костяка, то я сам никогда не стремился делить игроков на лидеров и остальных. Но каждый, кто хоть что-то понимает в футболе, наверное, определил, кому уже сейчас доверяет Валерий Георгиевич.

Думаю, это заигравший в «ПСЖ» Сафонов. Один из лидеров «Монако» Головин. Выступающий в США Алексей Миранчук. Добавлю к ним динамовцев Глебова с Тюкавиным и Облякова из ЦСКА.

Большинство из выходивших в составе сборной, можно считать, на подходе к ней. Как Бевеев, Петров и тот же Мелкадзе, о которых хорошо отозвался Карпин после встречи с Никарагуа.

Словом, выбор есть. А окончательно понять, кто есть кто, можно только после возвращения в международный календарь и участия в официальных турнирах.

– Как относитесь к мнениям, что сборная устала проводить матчи с соперниками уровня Никарагуа и Мали, отсутствие мотивации сказывается на ее игре?

– Чуть раньше я уже коснулся этой темы. Кстати, после встречи с Никарагуа Карпин признался, что именно отсутствие должного настроя повлияло на то, что команда провела ее на среднем уровне.

Вспоминается, как однажды Валентин Козьмич Иванов перед игрой с «Амкаром», который шел тогда в хвосте таблицы, жаловался, что не знает, как настроить команду на игру с пермяками: «Вот на «Спартак», Олег, ребят настраивать не надо. У них сразу пена на губах появляется!»

И для тренера подготовка к матчам с проходными соперниками – всегда проблема. Потому и не удивился, что недавно Аргентина у себя дома и с Месси в составе с трудом победила Мавританию!

Вот и ответ на ваш вопрос. Хотя я даже на сборах в любом контрольном матче требовал от ребят играть только на победу. Но мы не находились в вакууме и знали, как нам жить дальше...

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Романцев Олег Карпин Валерий
Император 1
1775215566
Зато он же всем раздолбал нервы игрой сборной. Лучше помолчи на тему Карпина
Ответить
Красногвардейчик
1775216575
Романцев....закусывай чаще, что ты несёшь последнее время, не поддаётся критике...то ты Талалаева, быдло и хамло оправдываешь...то сейчас бездаря Карпина!!!! Вы Олег, были нормальным тренером, не следует скатываться вам до общей толпы
Ответить
...уефан
1775217495
..."писарчуки проверяют на прочность нервы Карпина", а Карпин проверяет на прочность нервы болел...
Ответить
алдан2014
1775223095
Вроде всё правильно разложил. Но внутри какой то протест,против физрука Валерия
Ответить
TOMSON
1775225236
Спасибо Олегу Ивановичу… Пока все пиарятся на критике сборной, он старается вникнуть в проблему. Есть конкретные задачи и Карпин их решает. Будут другие задачи будут и другие решения.
Ответить
Ивантеевец
1775227703
Кто бы сейчас не возглавил сборную будет плюс-минус одно и тоже. Ну невозможно заставить играть футболистов, у которых нет абсолютно никакой мотивации. Надо наигрывать костяк сборной чтобы когда сняли бвн мы были ого-го-го. Один несущественный вопрос - а когда этот трогательный момент произойдет??? Судя потому как все складывается, костяк надо собирать по СДЮШОРам из пацанов лет по 12.
Ответить
Exnaton
1775296986
На время можно распутить сборную, нет стимула играть, а когда надо соберёмся и всех порвем...
Ответить
