Романцев встал на защиту Карпина: «Пытаются проверить на прочность его нервы»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев не согласился с критикой в адрес Валерия Карпина за большое количество игроков в заявке национальной команды.

– Карпина часто упрекают в том, что он до сих пор не определился с основным костяком сборной и каждый раз приглашает новичков, среди которых появился даже 28-летний Мелкадзе. Это обоснованные претензии или просто очередная попытка в чем-то обвинить тренера?

– Скажу коротко – это неуклюжая попытка любителей острых вопросов в очередной раз попытаться проверить на прочность нервы Карпина. Известно, что определять политику выстраивания и подготовки команды – дело исключительно тренерского штаба, в который входят уважаемые в футболе люди.

И все они уже говорили, что главное в сложившейся ситуации – поиск тех, кому можно будет доверить судьбу сборной по завершении изоляции. На чем постоянно заостряет внимание и Карпин.

Как и на том, что двери в сборную открыты для всех, кто этого заслуживает, независимо от возраста. Вспыхнул Мелкадзе – милости просим! И при чем здесь 28 лет?

Что касается беспокойства об отсутствии костяка, то я сам никогда не стремился делить игроков на лидеров и остальных. Но каждый, кто хоть что-то понимает в футболе, наверное, определил, кому уже сейчас доверяет Валерий Георгиевич.

Думаю, это заигравший в «ПСЖ» Сафонов. Один из лидеров «Монако» Головин. Выступающий в США Алексей Миранчук. Добавлю к ним динамовцев Глебова с Тюкавиным и Облякова из ЦСКА.

Большинство из выходивших в составе сборной, можно считать, на подходе к ней. Как Бевеев, Петров и тот же Мелкадзе, о которых хорошо отозвался Карпин после встречи с Никарагуа.

Словом, выбор есть. А окончательно понять, кто есть кто, можно только после возвращения в международный календарь и участия в официальных турнирах.

– Как относитесь к мнениям, что сборная устала проводить матчи с соперниками уровня Никарагуа и Мали, отсутствие мотивации сказывается на ее игре?

– Чуть раньше я уже коснулся этой темы. Кстати, после встречи с Никарагуа Карпин признался, что именно отсутствие должного настроя повлияло на то, что команда провела ее на среднем уровне.

Вспоминается, как однажды Валентин Козьмич Иванов перед игрой с «Амкаром», который шел тогда в хвосте таблицы, жаловался, что не знает, как настроить команду на игру с пермяками: «Вот на «Спартак», Олег, ребят настраивать не надо. У них сразу пена на губах появляется!»

И для тренера подготовка к матчам с проходными соперниками – всегда проблема. Потому и не удивился, что недавно Аргентина у себя дома и с Месси в составе с трудом победила Мавританию!

Вот и ответ на ваш вопрос. Хотя я даже на сборах в любом контрольном матче требовал от ребят играть только на победу. Но мы не находились в вакууме и знали, как нам жить дальше...