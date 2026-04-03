Миранчук сделал заявление о получении американского гражданства

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отреагировал на новость, что он может получить паспорт США.

«В связи с появившимися в СМИ публикациями хотел бы внести ясность.

Представитель клуба говорил исключительно о теоретической возможности, которая в целом применима к любому человеку, проживающему и работающему в США на протяжении длительного времени. Это стандартная практика, которой пользуются многие иностранные спортсмены в разных лигах.

На данный момент я полностью сосредоточен на своей профессиональной карьере, выступлениях за «Атланту Юнайтед» и выполнении своих контрактных обязательств перед клубом. Мне комфортно в команде, и я стараюсь показывать максимально высокий уровень игры.

Вопрос получения гражданства США мной не рассматривался и не является предметом каких-либо планов на данный момент.

Прошу представителей СМИ и общественности не придавать данной теме чрезмерного значения и не делать из нее информационный повод», – сказал российский футболист.