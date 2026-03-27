«Интер Майами» увековечит фамилию Месси

Вчера, 17:57
1

«Интер Майами» объявил, что назовет трибуну стадиона в честь Лионеля Месси.

Клуб выпустил заявление о том, что на новой арене появится Leo Messi Stand.

«Месси станет частью редкого и уникального случая в мировом спорте: спортсмен будет регулярно играть на своем домашнем стадионе, где одна из трибун будет названа в его честь», – говорится в заявлении «Интер Майами».

  • Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Он пришел свободным агентом из французского «ПСЖ».
  • Аргентинец провел за американский клуб 94 матча, забил 82 гола, сделал 44 результативные передачи.
  • Сейчас 38-летний игрок стоит 15 миллионов евро. У него контракт до конца 2028 года.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии (1)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774624814
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Эль Пистолеро крут, досадно, что на Мундиале не будет играть ⚽️
