Салах может продолжить карьеру в двух странах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах начал получать предложения после объявления об уходе по окончании сезона-2025/26.
Интерес к нему сохраняют в Саудовской Аравии. Местные клубы ранее пытались переманить правого вингера, но безрезультатно.
Если Салах все-таки отправится на Ближний Восток, то его ожидают в «Аль-Хиляле».
Однако египетского футболиста хотят видеть в еще одной неевропейской стране. Новым претендентом на него стал «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
- Вингер выиграл с мерсисайдцами 9 трофеев.
- 33-летний Салах проводит девятый сезон в «Ливерпуле».
- Его статистика: 435 матчей, 255 голов, 122 ассиста.
- Салаха отпустят бесплатно, несмотря на контракт до 2027 года.
Источник: The Independent