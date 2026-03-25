Салах может продолжить карьеру в двух странах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах начал получать предложения после объявления об уходе по окончании сезона-2025/26.

Интерес к нему сохраняют в Саудовской Аравии. Местные клубы ранее пытались переманить правого вингера, но безрезультатно.

Если Салах все-таки отправится на Ближний Восток, то его ожидают в «Аль-Хиляле».

Однако египетского футболиста хотят видеть в еще одной неевропейской стране. Новым претендентом на него стал «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.