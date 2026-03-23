МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных

В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле проиграл «Интер Майами» со счетом 2:3.
Второй мяч у гостей в этой встрече забил ударом со штрафного напдающий Лионель Месси.
Аргентинец вышел на чистое второе место в истории по голам со штрафных с 71 забитым мячом. Он опередил Пеле, у которого 70 таких голов. Лидирует Жуниньо Пернамбукано с 77 голами. По 66 таких голов у Роналдиньо и аргентинца Виктора Легроталье. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота соперников прямыми ударами со штрафного 64 раза.
«Интер Майами» идет 3-м в Восточной конференции с 10 очками после 5 игр.
США. МЛС. 5 тур
Нью-Йорк Сити - Интер Майами - 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 - G. Luján , 3; 1:1 - Н. Фернандес Меркау, 17; 2:1 - А. Охеда, 59; 2:2 - Л. Месси, 61; 2:3 - Микаэл, 74.
Источник: «Бомбардир»