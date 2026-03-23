МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных

В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле проиграл «Интер Майами» со счетом 2:3.

Второй мяч у гостей в этой встрече забил ударом со штрафного напдающий Лионель Месси.

Аргентинец вышел на чистое второе место в истории по голам со штрафных с 71 забитым мячом. Он опередил Пеле, у которого 70 таких голов. Лидирует Жуниньо Пернамбукано с 77 голами. По 66 таких голов у Роналдиньо и аргентинца Виктора Легроталье. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота соперников прямыми ударами со штрафного 64 раза.

«Интер Майами» идет 3-м в Восточной конференции с 10 очками после 5 игр.