Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС

15 марта, 10:17
2

«Интер Майами» сыграл в гостях вничью с «Шарлотт» (0:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Нападающий «цапель» Лионель Месси, а также полузащитник Родриго де Пауль не попали в заявку на матч.

Тренерский штаб дал им отдохнуть перед ответной игрой 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом», которая пройдет в среду. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

«Это решения, которые мы должны принимать как тренерский штаб. В последнее время мы много играем – по средам, по субботам – и у нас впереди очень важная домашняя игра, поэтому [главный тренер] Хавьер [Маскерано] и тренерский штаб посчитали это лучшим решением. Это было коллективное решение», – сказал после матча с «Шарлотт» ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.

Сам Маскерано был удален в концовке этой игры после того, как получил от арбитра две желтые карточки.

США. МЛС. 4 тур
Шарлотт - Интер Майами - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Азар определил сильнейшего из пары Месси – Роналду
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
В Иране отменяют Месси и выкидывают его майки в мусорку 3
Источник: ESPN
США. МЛС Интер Майами Шарлотт Месси Лионель Де Пауль Родриго Маскерано Хавьер
Комментарии (2)
Император Бомжей
1773559297
Звучит логично
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773560664
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Эль Пистолеро играл «Лучший совет, который можно дать игрокам, — мечтайте и мечтайте по-крупному. Мечтайте о том, как мы хотим побеждать. Почему бы нам не помечтать о выигрыше четырёх титулов? Всё зависит от нас. Мы можем так говорить, но мы должны продемонстрировать это на поле своей работой и самоотдачей». Эль Пистолеро ⚽️
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
31
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
5
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
15 марта
ВидеоВ Иране отменяют Месси и выкидывают его майки в мусорку
11 марта
3
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
3
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
В «Интере Майами» раскрыли зарплату Месси
7 марта
ВидеоМесси впервые посетил Белый дом и встретился с Трампом – президент США рассказал о бомбежках Ирана
6 марта
7
МЛС оштрафовали за отсутствие Месси в матче
4 марта
1
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
ФотоМесси поиздевался над соперником после камбэка в МЛС
3 марта
2
Месси сравнялся с Пеле по голам со штрафных
2 марта
1
Дубль 38-летнего Месси помог «Интеру Майами» уйти с 0:2 на 4:2
2 марта
Трамп примет в Белом доме «Интер Майами»
1 марта
Реакция Губерниева на нападение США на Иран
1 марта
15
Экс-тренер «Барселоны» сделал Миранчука запасным
1 марта
Месси сказал, что ему кажется странным в современном футболе
25 февраля
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
23 февраля
2
Блаттер – о Трампе: «Худшее, что случалось с ФИФА»
22 февраля
9
В «Атланте» сделали важное заявление о будущем Миранчука
22 февраля
ВидеоМесси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»
22 февраля
1
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
22 февраля
1
Дибала определил, чем похожи и чем отличаются Месси и Роналду
22 февраля
ВидеоТрамп определил величайшего игрока в истории
21 февраля
2
Леау отказал Месси в звании лучшего в истории
21 февраля
1
Де Пауль определил, что сложнее выиграть – МЛС или Лигу чемпионов
20 февраля
ФотоПобедитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
ФотоЖена Месси показала, что футболист подарил ей на 14 февраля
16 февраля
6
Все новости
