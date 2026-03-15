Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС

«Интер Майами» сыграл в гостях вничью с «Шарлотт» (0:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Нападающий «цапель» Лионель Месси, а также полузащитник Родриго де Пауль не попали в заявку на матч.

Тренерский штаб дал им отдохнуть перед ответной игрой 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом», которая пройдет в среду. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

«Это решения, которые мы должны принимать как тренерский штаб. В последнее время мы много играем – по средам, по субботам – и у нас впереди очень важная домашняя игра, поэтому [главный тренер] Хавьер [Маскерано] и тренерский штаб посчитали это лучшим решением. Это было коллективное решение», – сказал после матча с «Шарлотт» ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.

Сам Маскерано был удален в концовке этой игры после того, как получил от арбитра две желтые карточки.