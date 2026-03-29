Пике сказал, кто лучше – Месси или Роналду

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике высказался о бывших партнерах по командам нападающих Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня нет никаких сомнений. Месси – номер один. Такого таланта, как у него, я не видел ни у одного другого игрока. Роналду был машиной, постоянно тренировался в тренажерном зале. Он готовился, как никто другой, но с точки зрения таланта Месси был просто безумным.

Поэтому я поставлю Месси выше Криштиану. Они – два лучших игрока в истории футбола. У меня была возможность быть их товарищем по команде и выигрывать титулы вместе. Но, на мой взгляд, Месси лучше», – заявил Пике.