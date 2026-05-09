Макрон оригинально ответил на вопрос «Месси или Роналду?»

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал выбирать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
У французского лидера спросили, кого он предпочитает – аргентинца или португальца.
«Мбаппе!», – так ответил Макрон.
- Килиан Мбаппе – нападающий «Реала», ранее выступавший за «Монако» и «ПСЖ».
- В 2018 году он помог сборной Франции выиграть чемпионат мира.
- Сообщалось, что Макрон уговаривал Мбаппе не уходить из «ПСЖ» в «Реал».
- Форвард «Реала» с 15 голами имеет высокие шансы стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2025/26.
Источник: «Бомбардир»