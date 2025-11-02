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Жерар Пике
Жерар Пике
Завершил карьеру
2 февраля 1987 (39), Барселона
#3 | Защитник
192 см | 85 кг
Испания
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Публикации
Пике сказал, кто лучше – Месси или Роналду
29 марта
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
Жесткая провокация Пике в адрес «Реала»
2025.11.02 17:03
2
Ямаль покупает дом, где жили Пике и Шакира
2025.10.27 12:11
Пике: «ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать»
2025.10.13 16:16
2
Реакция Пике на победу «Барселоны» над «Реалом»
2025.05.13 00:48
Пике сохранил отношения с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру
2025.04.25 16:22
Пике расстался с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру
2025.04.24 17:31
1
Пике расплакался на заседании по делу о коррупции: «В другой стране мне бы уже поставили памятник»
2025.03.14 20:20
4
Пике: «Поколения «Барсы» останутся в истории, а многие команды «Реала» никто не вспомнит»
2025.02.28 23:43
4
Пике предложил метод борьбы с нулевыми ничьими
2025.02.27 19:33
Пике назвал лучшего футболиста в истории без «Золотого мяча»
2025.02.11 20:00
Фото
Пике потроллил Касильяса по итогам Эль Класико
2025.01.13 15:41
«Барса» в заднице»: Пике рассказал о проблемах в клубе
2024.12.21 11:28
«Я хорош»: Пике рассказал, сколько раз в месяц занимается сексом
2024.12.20 09:14
3
Пике назвал двух главных фаворитов Евро-2024
2024.06.20 03:57
Месси подозревают в попытке компенсировать деньгами УЕФА снижение зарплаты в «Барселоне» во время пандемии
2024.05.21 17:50
Пике заподозрили в коррупционных схемах
2024.04.04 15:46
1
Пике сказал, кто из тренеров мог бы заменить Хави в «Барселоне»
2024.03.17 20:51
1
Пике предложил отменить ничьи в футболе
2024.03.17 14:42
3
Пике выделил лучшего тренера в истории футбола
2024.02.24 13:33
3
Пике назвал лучшего игрока в истории футбола
2024.02.24 00:03
4
Пике решил стать тренером
2024.01.09 21:50
2
Адвокат Шакиры: «Ее влюбленность в Пике обошлась в 120 миллионов»
2023.11.23 00:50
Шакира рассказала об уроках, усвоенных из-за расставания с Пике
2023.11.16 19:44
1
Карвахаль ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются
2023.11.12 16:53
1
Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются
2023.11.09 10:39
Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»
2023.11.09 00:37
1
Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом
2023.11.08 19:19
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Пике упал в яму, заговорившись по мобильному телефону
2023.10.25 11:29
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