Пике расплакался на заседании по делу о коррупции: «В другой стране мне бы уже поставили памятник»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике не сдержал эмоций во время судебного заседания.

Сейчас рассматривается дело о коррупции при организации Суперкубка Испании.

Несколько лет назад турнир перенесли в Саудовскую Аравию. Пике участвовал в переговорах и, возможно, переводил деньги представителям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сегодня утром бывший футболист прибыл в суд для дачи показаний. Его сопровождали восемь сотрудников Гражданской гвардии и местной полиции.

Допрос длился более двух часов. В конце Пике расплакался и сказал: «Вы даже не представляете, какой вред мне это наносит, в другой стране мне бы уже поставили памятник».