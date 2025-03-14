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  • Пике расплакался на заседании по делу о коррупции: «В другой стране мне бы уже поставили памятник»

Пике расплакался на заседании по делу о коррупции: «В другой стране мне бы уже поставили памятник»

Сегодня, 20:20
1

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике не сдержал эмоций во время судебного заседания.

Сейчас рассматривается дело о коррупции при организации Суперкубка Испании.

Несколько лет назад турнир перенесли в Саудовскую Аравию. Пике участвовал в переговорах и, возможно, переводил деньги представителям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сегодня утром бывший футболист прибыл в суд для дачи показаний. Его сопровождали восемь сотрудников Гражданской гвардии и местной полиции.

Допрос длился более двух часов. В конце Пике расплакался и сказал: «Вы даже не представляете, какой вред мне это наносит, в другой стране мне бы уже поставили памятник».

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Источник: Relevo
Испания. Примера Пике Жерар
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Комментарии (1)
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russkiisergei
1741975871
типичный барсилонец. постоянно плачут
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