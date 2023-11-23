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    • Адвокат Шакиры: «Ее влюбленность в Пике обошлась в 120 миллионов»

    Адвокат Шакиры: «Ее влюбленность в Пике обошлась в 120 миллионов»

    Пау Молинс, адвокат бывшей девушки Жерара Пике Шакиры, прокомментировал преследование колумбийки за налоговые преступления.

    «Эта влюбленность принесла Шакире убыток в 120 миллионов евро. Влюбись она в Серхио Рамоса, это бы ей вышло гораздо дешевле.

    Оказывается, если ты живешь в Каталонии, то можешь быть наказан за то, за что не был бы наказан в Мадриде. Ибо в Мадриде нет налога на богатство», – сказал Молинс.

    • Известно, что Шакира за неуплату налогов уже отдала в виде штрафов 8 миллионов евро.
    • Ей грозил 8-летний тюремный срок.
    • Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений.

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    Источник: Daily Mail

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