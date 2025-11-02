Жесткая провокация Пике в адрес «Реала»

Бывший латераль «Реала» Марсело накануне дебютировал в испанской медиалиге. Ее возглавляет экс-игрок «Барселоны» Жерар Пике.
Во время матча Марсело Пике поддел бразильца и «Реал».
«Марсело уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку», – пошутил Пике.
- 36-летний бразилец объявил об уходе из футбола 6 февраля.
- Марсело 6 раз побеждал в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, по 2 – в Кубке Испании и чемпионате штата Рио-де-Жанейро, по 1 разу выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу (Суперкубок) Южной Америки и Трофей Рио.
- Со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций-2013. Является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и бронзовым – 2008-го. В 2005-м Марсело выигрывал с бразильской командой ЧМ-U17.
Источник: DAZN