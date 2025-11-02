Жесткая провокация Пике в адрес «Реала»

Бывший латераль «Реала» Марсело накануне дебютировал в испанской медиалиге. Ее возглавляет экс-игрок «Барселоны» Жерар Пике.

Во время матча Марсело Пике поддел бразильца и «Реал».

«Марсело уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку», – пошутил Пике.