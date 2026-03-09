«Реал» может назначить тренера с 3 трофеями за 17-летнюю карьеру

Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Реала».
У Альваро Арбелоа крайне низкие шансы сохранить работу по итогам сезона-2025/26.
ESPN пишет, что нынешнему тренеру потребуется «чудо» или победа в Лиге чемпионов, чтобы остаться.
Вместо Арбелоа клуб может назначить Маурисио Почеттино, возглавляющего сейчас сборную США.
Есть вероятность, что летом «Реал» пригласит аргентинца, а Арбелоа предложит другую должность.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес хотел подписать контракт с Почеттино еще в 2019 году. Он высоко ценит 54-летнего специалиста.
- «Реал» идет на втором месте в таблице Примеры с 63 очками в 27 турах.
- Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 балла.
- «Реал» в 1/8 финала ЛЧ попал на «Манчестер Сити». Они сыграют 11 и 17 марта.
- В случае победы мадридцы выйдут на «Баварию» или «Аталанту».
- Почеттино тренирует с января 2009 года. За 17 лет он выиграл 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции с «ПСЖ».
Источник: ESPN