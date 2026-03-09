«Реал» может назначить тренера с 3 трофеями за 17-летнюю карьеру

Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Реала».

У Альваро Арбелоа крайне низкие шансы сохранить работу по итогам сезона-2025/26.

ESPN пишет, что нынешнему тренеру потребуется «чудо» или победа в Лиге чемпионов, чтобы остаться.

Вместо Арбелоа клуб может назначить Маурисио Почеттино, возглавляющего сейчас сборную США.

Есть вероятность, что летом «Реал» пригласит аргентинца, а Арбелоа предложит другую должность.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес хотел подписать контракт с Почеттино еще в 2019 году. Он высоко ценит 54-летнего специалиста.