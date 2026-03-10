Спартаковец Солари уличил во лжи Генича

10 марта, 18:40
11

Вингер «Спартака» Пабло Солари опроверг инсайд комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

В январе журналист рассказал, что экс-тренер красно-белых Деян Станкович оскорблял аргентинского футболиста: «Ты говно, тебя не должно здесь быть».

– Была ли такая ситуация, говорил ли Станкович эти слова?

– Я сам всегда самокритичен. Примерно первые шесть месяцев в России я играл не лучшим образом.

Мне понадобилось довольно много времени на адаптацию – был очень далеко от дома, это оказалось тяжело.

Но я пришел сюда именно при Станковиче, и у нас с ним были хорошие отношения. Так что в целом это неправда.

– То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?

– Как уже сказал, именно из-за Станковича я здесь. Я ему благодарен, и мне не из-за чего говорить про него плохо.

Нет причин, поэтому не буду плохо про него говорить. Да и вообще, не люблю про кого-то плохо говорить.

  • 24-летний аргентинец перешел в «Спартак» в феврале 2025 года из «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
  • С тех пор фланговый нападающий забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 41 матче.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
  • Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.

Комментарии (11)
...уефан
1773157626
...уже давно дешёвые инсайды Генича всерьёз не воспринимают, так что и дешёвым писарчукам не стоит их размыливать...
шахта Заполярная
1773158092
Гнидыч совсем уже низко пал в глазах болельщиков, единственно кто поддерживает его, так это чумазые
Semenycch
1773158776
Не известно, кто говорит правду.
R_a_i_n
1773159665
Солари далеко не топ. Подкупает его самоотдача. К примеру Жедсон топ футболист, однако самоотдача отсутствует совсем.
Anton1969
1773159891
Генич, базарная торговка!!!
Бумбраш
1773160723
Гнидыч как и питерские глорики,шалашовки хоть куда
crf57
1773165464
ГЕНИЧ врет всегда! Убогое трепло!
