Спартаковец Солари уличил во лжи Генича

Вингер «Спартака» Пабло Солари опроверг инсайд комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

В январе журналист рассказал, что экс-тренер красно-белых Деян Станкович оскорблял аргентинского футболиста: «Ты говно, тебя не должно здесь быть».

– Была ли такая ситуация, говорил ли Станкович эти слова?

– Я сам всегда самокритичен. Примерно первые шесть месяцев в России я играл не лучшим образом.

Мне понадобилось довольно много времени на адаптацию – был очень далеко от дома, это оказалось тяжело.

Но я пришел сюда именно при Станковиче, и у нас с ним были хорошие отношения. Так что в целом это неправда.

– То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?

– Как уже сказал, именно из-за Станковича я здесь. Я ему благодарен, и мне не из-за чего говорить про него плохо.

Нет причин, поэтому не буду плохо про него говорить. Да и вообще, не люблю про кого-то плохо говорить.