Спартаковец Солари уличил во лжи Генича

Вингер «Спартака» Пабло Солари опроверг инсайд комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.
В январе журналист рассказал, что экс-тренер красно-белых Деян Станкович оскорблял аргентинского футболиста: «Ты говно, тебя не должно здесь быть».
– Была ли такая ситуация, говорил ли Станкович эти слова?
– Я сам всегда самокритичен. Примерно первые шесть месяцев в России я играл не лучшим образом.
Мне понадобилось довольно много времени на адаптацию – был очень далеко от дома, это оказалось тяжело.
Но я пришел сюда именно при Станковиче, и у нас с ним были хорошие отношения. Так что в целом это неправда.
– То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?
– Как уже сказал, именно из-за Станковича я здесь. Я ему благодарен, и мне не из-за чего говорить про него плохо.
Нет причин, поэтому не буду плохо про него говорить. Да и вообще, не люблю про кого-то плохо говорить.
- 24-летний аргентинец перешел в «Спартак» в феврале 2025 года из «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
- С тех пор фланговый нападающий забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 41 матче.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
- Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.