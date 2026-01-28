Станкович – игроку «Спартака»: «Ты говно, тебя не должно здесь быть»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович унижал форварда Пабло Солари.

Об этом рассказал комментатор Константин Генич.

«Станкович согласовал Солари, а потом все время его уничтожал. Подходил к нему, говорил: «Какой же ты говно как игрок, я не понимаю, как ты здесь оказался. Ты не соответствуешь уровню этой команды. Тебя не должно здесь быть», – поделился Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».