Станкович – игроку «Спартака»: «Ты говно, тебя не должно здесь быть»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович унижал форварда Пабло Солари.
Об этом рассказал комментатор Константин Генич.
«Станкович согласовал Солари, а потом все время его уничтожал. Подходил к нему, говорил: «Какой же ты говно как игрок, я не понимаю, как ты здесь оказался. Ты не соответствуешь уровню этой команды. Тебя не должно здесь быть», – поделился Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Солари куплен год назад у «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Пабло 17 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Станкович сейчас в «Црвене Звезде».
Источник: «Бомбардир»