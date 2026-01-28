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  • Станкович – игроку «Спартака»: «Ты говно, тебя не должно здесь быть»

Станкович – игроку «Спартака»: «Ты говно, тебя не должно здесь быть»

28 января, 08:07
34

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович унижал форварда Пабло Солари.

Об этом рассказал комментатор Константин Генич.

«Станкович согласовал Солари, а потом все время его уничтожал. Подходил к нему, говорил: «Какой же ты говно как игрок, я не понимаю, как ты здесь оказался. Ты не соответствуешь уровню этой команды. Тебя не должно здесь быть», – поделился Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Солари куплен год назад у «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Пабло 17 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
  • Станкович сейчас в «Црвене Звезде».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Спартак Солари Пабло Станкович Деян
Комментарии (34)
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Дубина
1769577347
Засланный газпромовский алкоголик...
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oyabun
1769578624
Ох уж эти сказочники..
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Жека 1988
1769578670
А потом Солари первым делом бежал к тренеру, и обнимался с ним после первых забитых голов
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lek!
1769579535
После драки кулаками не машут , да и кто сейчас подтвердит эти слова. У нас как всегда , ушел человек и начинают грязью покрывать , в лицо сказать душка не хватило бы . Одним словом сказочники , лишь бы что нибудь ляпнуть , что бы о тебе говорили .
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andr45
1769579631
Говневич он и на БОМБАРДИРЕ Говневич
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lordmrv
1769580132
У Геича вообще борзометр зашкалил. Когда же он хоть разок за базар ответит?
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Good_win_ФКСМ
1769581802
что-то говно-генич раздухарился задним числом... Станковича давно нет в команде, а этот все с похмелья не уймется... или забыл, как Станкович его заочно послал, и он потерял в прошлом сезоне доступ к команде?
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...уефан
1769582225
...В своём он вранье берега потерял Трусливый и лживый, продажный шакал...
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Бумбраш
1769583280
Очередной вброс от псевдо комментатора и сикелухи питерские как по команде наяривают свои секеля и визжат..прикольное зрелище))) давай шалашовки,поактивнее,пока палка первенства у палколюба))
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OldenVad
1769585901
Унижал и по этому выпускал, Пруцева не уннижал, но не выпускал. Хм... Кто то пи..ит ))
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