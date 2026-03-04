«Атлетико» может сохранить вице-капитана благодаря выходу в финал Кубка Испании

Переход Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Орландо Сити» находится на грани срыва.

34-летний футболист сам приостановил переговоры с американским клубом.

Француз принял соответствующее решение после выхода «Атлетико» в финал Кубка Испании.

Его ждали в МЛС в ближайшие недели. Трансферное окно в лиге закрывается 26 марта. Теперь «Орландо» может переключиться на другие варианты усиления атаки, вообще отказавшись от подписания Гризманна.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и руководство клуба хотят, чтобы Антуан остался до конца сезона и выиграл еще один трофей.