Лучшим в Примере в феврале стал игрок не из «Реала» и «Барсы», а из Грузии

Примера в соцсетях опубликовала информацию о лучшем футболисте февраля. Им признали нападающего «Вильярреала» Жоржа Микаутадзе.

В феврале грузинский футболист провел в Примере четыре матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Микаутадзе в гонке за месячную награду опередил футболистов «Реала» и «Барселоны».

«Вильярреал» купил 25-летнего Жоржа Микаутадзе у «Лиона» летом за 31 миллион евро.

С тех пор футболист провел за «желтую субмарину» 30 матчей, отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За сборную Грузии Микаутадзе провел 41 встречу, забил 21 гол.

Фото: соцсети Примеры