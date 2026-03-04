Гризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн опубликовал фото со своим празднованием на фоне двух футболистов «Барселоны», лежащих на поле.

Мадридцы проиграли каталонцам 0:3 в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, но вышли в финал, так как победили 4:0 в первой игре.

«Слишком жестко, да? 🤭🤭🤭» – подписал фото Гризманн в своей соцсети.