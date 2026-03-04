Гризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн опубликовал фото со своим празднованием на фоне двух футболистов «Барселоны», лежащих на поле.
Мадридцы проиграли каталонцам 0:3 в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, но вышли в финал, так как победили 4:0 в первой игре.
«Слишком жестко, да? 🤭🤭🤭» – подписал фото Гризманн в своей соцсети.
- В марте 2025 года «Барселона» выложила фото с Гризманном с похожей подписью после победы над «Атлетико» (4:2 после 0:2 к 72-й минуте) в гостевом матче Ла Лиги.
- В финале Кубка Испании мадрицды сыграют с «Реал Сосьедад» или «Атлетиком», которые сегодня встретятся в ответном полуфинале. В первой игре сансебастьянцы победили со счетом 1:0.
Источник: «Бомбардир»