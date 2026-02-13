⚡️ Кубок Испании. «Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале – 4:0!

«Атлетико» выиграл первый матч 1/2 финала Кубка Испании-2025/26.
Мадридцы дома разгромили «Барселону» со счетом 4:0, забив все голы до перерыва.
На 7-й минуте Эрик Гарсия стал автором автогола, после чего забивали Антуан Гризманн, Адемола Лукман и Хулиан Альварес.
Ответная встреча на «Камп Ноу» пройдет 3 марта в 23:00 мск.
Испания. Кубок. 1/2 финала
Атлетико - Барселона - 4:0 (3:0) Текстовая трансляцияКалендарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Гарсия, 7 (в свои ворота); 2:0 - А. Гризманн, 14; 3:0 - А. Лукман, 33; 4:0 - Х. Альварес, 45+2.
Удаления: нет - Э. Гарсия, 86.
Источник: «Бомбардир»