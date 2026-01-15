«Реал» достиг дна»: реакция Карвахаля на позорный вылет из Кубка Испании

Капитан «Реала» Дани Карвахаль высказался о вылете команды из Кубка Испании. Мадридцы уступили в 1/8 финала «Альбасете» со счетом 2:3.

Эта игра стала дебютной для Альваро Арбелоа на посту главного тренера «Реала». Клуб ранее уволил Хаби Алонсо.

«Альбасете» занимает 17-е место в Сегунде.

«Сегодня мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира – и я поздравляю их. С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона.

Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать. Мы должны выкладываться на полную. Мы также приносим извинения болельщикам. Мы – и я лично – не соответствуем уровню и ожиданиям клуба.

Обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию», – сказал Карвахаль.