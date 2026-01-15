Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» достиг дна»: реакция Карвахаля на позорный вылет из Кубка Испании

«Реал» достиг дна»: реакция Карвахаля на позорный вылет из Кубка Испании

Сегодня, 10:46
4

Капитан «Реала» Дани Карвахаль высказался о вылете команды из Кубка Испании. Мадридцы уступили в 1/8 финала «Альбасете» со счетом 2:3.

  • Эта игра стала дебютной для Альваро Арбелоа на посту главного тренера «Реала». Клуб ранее уволил Хаби Алонсо.
  • «Альбасете» занимает 17-е место в Сегунде.

«Сегодня мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира – и я поздравляю их. С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона.

Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать. Мы должны выкладываться на полную. Мы также приносим извинения болельщикам. Мы – и я лично – не соответствуем уровню и ожиданиям клуба.

Обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию», – сказал Карвахаль.

Еще по теме:
Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»
Клопп согласится возглавить только две команды 5
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров 3
Источник: сайт «Реала»
Испания. Кубок Реал Альбасете Карвахаль Дани
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1768463357
Почилили, пока Алонсо был главным, а теперь получайте. Пока одни чилят, другие впахивают и дают результат.
Ответить
Император Бомжей
1768464561
А что еще мог сказать, капитан Реала?)) Прям классическое интервью, после поражения от аутсайдера)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768466092
Карвахаль молодец, что взял на себя ответственность и сделал подобное заявление + извинился перед своими болельщиками. Но, пока в команде остаются такие, как Винисиус, снизу в это дно еще постучат и не раз....
Ответить
темирхан
1768490402
ОТЛИЧНО! Г. Не место в кубке и чемпионате! его МЕСТО В 5 ДИВИЗИОНЕ!!!!!
Ответить
Главные новости
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
20:33
2
Челестини впервые прокомментировал переход Баринова в ЦСКА
20:20
Радимов может прийти в футболке «Спартака» на матч с «Зенитом»
20:08
2
Фото«Пари НН» забрал из «Краснодара» второго игрока за день
19:57
Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»
19:30
4
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева
19:10
5
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
19:00
1
Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»
18:51
Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста
18:18
10
Клопп согласится возглавить только две команды
18:06
6
Все новости
Все новости
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
11:36
1
«Реал» достиг дна»: реакция Карвахаля на позорный вылет из Кубка Испании
10:46
4
Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» из Кубка Испании
10:32
3
«Реал» проиграл команде, которая дешевле в 93 раза
08:46
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
22
Мостовой оценил провал Захаряна в Кубке Испании
Вчера, 22:55
2
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
Вчера, 01:53
3
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января
Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона
2025.12.18 11:28
2
Кубок Испании. «Реал» с трудом прошел «Талаверу», дважды пропустив от команды из 3-го дивизиона
2025.12.18 00:56
Кубок Испании. «Барселона» вышла в 1/8 финала, одолев команду из 3-го дивизиона
2025.12.17 01:21
1
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
«Гвадалахара» потроллила «Барселону» перед матчем Кубка Испании
2025.12.16 19:57
1
Захарян забил первый гол в сезоне
2025.10.29 00:12
5
Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном
2025.04.27 19:58
2
Защитник «Реала» принес извинения судье
2025.04.27 17:25
1
Клубное ТВ «Реала» возмущено судейством в Эль Класико: «Мы не должны верить марионеткам»
2025.04.27 10:44
3
ФотоРюдигера могут дисквалифицировать на 12 матчей за поведение в Эль Класико
2025.04.27 09:56
5
Флик прокомментировал 3:2 «Барсы» с «Реалом» в финале Кубка Испании
2025.04.27 06:21
1
Мбаппе побил достижение Роналду в «Реале»
2025.04.27 06:10
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барсы»
2025.04.27 05:50
3
Трех игроков «Реала» удалили в концовке матча с «Барселоной»
2025.04.27 05:39
Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте
2025.04.27 01:46
19
Самый дорогой игрок мира травмировался в Эль Класико
2025.04.27 01:05
2
Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного – в Эль Класико
2025.04.27 00:38
3
ВидеоФанаты «Барселоны» сожгли майку Мбаппе перед Эль Класико
2025.04.26 21:45
1
Стало известно, сыграет ли Мбаппе вечером в Эль Класико
2025.04.26 14:19
1
Ловчев ответил, кто победит в матче «Барселона» – «Реал»
2025.04.26 10:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 