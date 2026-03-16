«Реал» может заплатить 160 миллионов за игрока «Баварии»

Мадридский «Реал» может осуществить громкий трансфер по окончании сезона-2025/26.
Целью королевского клуба стал правый вингер «Баварии» Майкл Олисе.
За него «Реал» готов заплатить 160 миллионов евро. Мюнхенцы не хотят продавать игрока.
- Летом 2024 года «Бавария» выкупила Олисе у «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро.
- С тех пор фланговый нападающий забил 35 голов и сделал 50 ассистов в 93 матчах.
- У него контракт с немецким клубом до лета 2029-го без отступных.
- Рыночная стоимость французского футболиста – 130 миллионов евро.
Источник: Marca