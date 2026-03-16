Мостовой ответил на предложение назначить его гендиректором «Спартака»

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Чернышова о его приглашении в «Спартак».
Экс-тренер красно-белых сказал, что назначил бы Мостового руководителем вплоть до генерального директора.
«А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака», который всю жизнь отдал футболу (смеется)?
Там что, какие-то новые правила? Предлагайте! Я уже 20 лет как закончил играть. У меня телефон всегда свободный. Я всегда готов!» – заявил Мостовой.
- Мостовой в качестве игрока дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Москвичи не становились чемпионами с 2017 года.
