Мостовой ответил на предложение назначить его гендиректором «Спартака»

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Чернышова о его приглашении в «Спартак».

Экс-тренер красно-белых сказал, что назначил бы Мостового руководителем вплоть до генерального директора.

«А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака», который всю жизнь отдал футболу (смеется)?

Там что, какие-то новые правила? Предлагайте! Я уже 20 лет как закончил играть. У меня телефон всегда свободный. Я всегда готов!» – заявил Мостовой.