  • Мостовой ответил на предложение назначить его гендиректором «Спартака»

Мостовой ответил на предложение назначить его гендиректором «Спартака»

16 марта, 23:31

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Чернышова о его приглашении в «Спартак».

Экс-тренер красно-белых сказал, что назначил бы Мостового руководителем вплоть до генерального директора.

«А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака», который всю жизнь отдал футболу (смеется)?

Там что, какие-то новые правила? Предлагайте! Я уже 20 лет как закончил играть. У меня телефон всегда свободный. Я всегда готов!» – заявил Мостовой.

  • Мостовой в качестве игрока дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Москвичи не становились чемпионами с 2017 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернышов Андрей Мостовой Александр
