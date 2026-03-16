Опубликован состав сборной Бразилии на мартовские матчи с двумя игроками «Зенита» и без Неймара

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти определился с итоговой заявкой команды на товарищеские матчи в марте.

26 марта бразильцы сыграют с Францией, а 31 марта – с Хорватией.

В окончательный состав не попал нападающий «Сантоса» Неймар – его не вызывают в сборную с осени 2023 года.

Зато в заявке нашлось место для двух футболистов «Зенита» – защитника Дугласа Сантоса и вингера Луиса Энрике.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»);

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все ­– «Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэль («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли («Рома»);

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило Барбоза («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Габриэл Сара («Галатасарай»);

Нападающие: Эндрик («Лион»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Жуан Педро («Челси»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Райан Роша («Борнмут»).