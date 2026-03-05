Команда Захаряна сыграет в финале Кубка Испании

Определился второй финалист Кубка Испании-2025/26.

Это «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Команда из Сан-Себастьяна в обоих матчах 1/2 финала победила «Атлетик» из Бильбао с одинаковым счетом 1:0.

Сегодня единственный гол забил Микель Оярсабаль с пенальти.

«Сосьедад» разыграет трофей с «Атлетико» 18 апреля в Севилье на стадионе «Ла-Картуха».