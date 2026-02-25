Введите ваш ник на сайте
Тюкавин высказался о возвращении Захаряна в «Динамо»

Сегодня, 09:47
3

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну выйти на свой прежний уровень.

– Видел, что происходит у Арсена. Может, ему стоит вернуться в «Динамо»?

– Я желаю Захе только здоровья, восстановиться от всех болячек и выйти на свой прежний уровень. Он в порядке. Но мы всегда ждем его здесь. Если будет возвращаться, то только в «Динамо».

  • 22-летний Захарян в этом сезоне провел за испанский клуб 17 матчей, забил 1 гол.
  • Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Реал Сосьедад Тюкавин Константин Захарян Арсен
aldo conte
1772003609
"Не нужен нам берег испанский, чужая земля не нужна".
Ответить
Cleaner
1772005486
Команде 50ЛЕТДНА для вылета в ПЕРДИВ только Захаряна и не хватает! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
СильныйМозг
1772010242
Новые планы Динамо, это попасть в пердив.
Ответить
