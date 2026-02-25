Тюкавин высказался о возвращении Захаряна в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну выйти на свой прежний уровень.
– Видел, что происходит у Арсена. Может, ему стоит вернуться в «Динамо»?
– Я желаю Захе только здоровья, восстановиться от всех болячек и выйти на свой прежний уровень. Он в порядке. Но мы всегда ждем его здесь. Если будет возвращаться, то только в «Динамо».
- 22-летний Захарян в этом сезоне провел за испанский клуб 17 матчей, забил 1 гол.
- Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»