Тюкавин высказался о возвращении Захаряна в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну выйти на свой прежний уровень.

– Видел, что происходит у Арсена. Может, ему стоит вернуться в «Динамо»?

– Я желаю Захе только здоровья, восстановиться от всех болячек и выйти на свой прежний уровень. Он в порядке. Но мы всегда ждем его здесь. Если будет возвращаться, то только в «Динамо».