Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в свое время отказался от подписания Арсена Захаряна, предвидя его травматичность.

– Как вы можете объяснить историю Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде»?

– Захаряна привозили в «Зенит», отец его привозил. В итоге выяснилось, что его мышечный опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Он же всe время травмируется.

Поэтому ему не надо было за границу ехать. Но кто подскажет… Желание было. Но самое печальное, что время-то идeт. Но нет подготовленного аппарата мышечного.