Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в свое время отказался от подписания Арсена Захаряна, предвидя его травматичность.
– Как вы можете объяснить историю Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде»?
– Захаряна привозили в «Зенит», отец его привозил. В итоге выяснилось, что его мышечный опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Он же всe время травмируется.
Поэтому ему не надо было за границу ехать. Но кто подскажет… Желание было. Но самое печальное, что время-то идeт. Но нет подготовленного аппарата мышечного.
- 22-летний Захарян в этом сезоне забил 1 гол в 16 матчах.
- Он не играет с 13 января из-за повреждения берцовой кости.
- В РПЛ хавбек выступал за «Динамо».
Источник: «Чемпионат»