«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов считает, что команду должен возглавить Антонио Конте.

«Не из той страны приглашают в клуб. «Спартаку» нужен итальянский тренер. С ним команда снова станет чемпионом.

Итальянцы знают толк в обороне, как в атаке играть. Каррера сам был защитником. Надо руководству подумать на эту тему.

Итальянский футбол – прагматичный. В Испании хотят только играть и об обороне не думают.

Мне кажется, в «Спартак» можно Антонио Конте пригласить. Мне нравится его работа. Это большое имя в мировом футболе», – сказал Морозов.