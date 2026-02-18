Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами

«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами

18 февраля, 17:59
12

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов считает, что команду должен возглавить Антонио Конте.

«Не из той страны приглашают в клуб. «Спартаку» нужен итальянский тренер. С ним команда снова станет чемпионом.

Итальянцы знают толк в обороне, как в атаке играть. Каррера сам был защитником. Надо руководству подумать на эту тему.

Итальянский футбол – прагматичный. В Испании хотят только играть и об обороне не думают.

Мне кажется, в «Спартак» можно Антонио Конте пригласить. Мне нравится его работа. Это большое имя в мировом футболе», – сказал Морозов.

  • Конте 6 раз становился чемпионом в качестве тренера: 3 – с «Ювентусом», по 1 – с «Челси», «Интером» и «Наполи».
  • «Спартак» в январе назначил испанца Хуана Карлоса Карседо.

Еще по теме:
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 18
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Спартак Морозов Геннадий Конте Антонио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1771426859
Морозов ещё с НГ не может отойти? Какой Конте?
Ответить
Юбиляр
1771426879
Да вы задолбали уже !!! - УЖЕ ЕСТЬ ТРЕНЕР!!! Еше ни одного официального матча ни провел, а здесь желающих что-то посоветовать каждый день очередь стоит!!!
Ответить
k611
1771427157
А мнение самого Конте он не узнавал...
Ответить
TOMSON
1771427491
А почему не Анчелотти? Мечтать так мечтать
Ответить
Дубина
1771427565
Таблетки нужно пить во время!
Ответить
...уефан
1771428948
..."Крепитесь люди, скоро лето!"(с)...
Ответить
alefreddy
1771430239
пусть этот поработает
Ответить
Volrad777
1771431426
Было бы круто
Ответить
Semenycch
1771433356
Да, итальянская тренерская школа много десятилетий лидирует в мире.
Ответить
zigbert
1771434479
Предлагать надо когда в команде нет тренера. Тренеры уровня Конте сейчас к нам не пойдут
Ответить
Главные новости
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
5
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
1
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
15
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
10
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
8
Все новости
Все новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
9
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
8
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
3
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
7
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+