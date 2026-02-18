Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что вингер «Зенита» Луис Энрике и хавбек питерцев Вендел сильнее полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Какими бы там Кисляк и Батраков даже ни были сильными… Почему я о Кисляке и о Батракове заговорил? Потому что я увидел Гюлера в «Реале».
И сопоставил технико-тактические действия, понимаешь? И эффективность игроков. И вот поэтому я говорю, если там Гюлер играет, то эти тоже могут. Ну, я о Батракове в первую очередь говорил.
Но Батраков, какой бы он здесь ни был, разве ты его можешь сравнить с тем же Венделом, например? Или с тем же Энрике. Ну не сравнишь ты с ними. Потому что те сильнее», – сказал Бубнов.
- 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- 28-летний Вендел в этом сезоне сыграл за петербуржцев в 16 встречах, отметился 1 голом и 3 ассистами.
- 20-летний Батраков в этом сезоне принял участие в 23 играах «Локомотива», отметился 15 голами и 6 ассистами.
Источник: «Чемпионат»