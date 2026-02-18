Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что вингер «Зенита» Луис Энрике и хавбек питерцев Вендел сильнее полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Какими бы там Кисляк и Батраков даже ни были сильными… Почему я о Кисляке и о Батракове заговорил? Потому что я увидел Гюлера в «Реале».

И сопоставил технико-тактические действия, понимаешь? И эффективность игроков. И вот поэтому я говорю, если там Гюлер играет, то эти тоже могут. Ну, я о Батракове в первую очередь говорил.

Но Батраков, какой бы он здесь ни был, разве ты его можешь сравнить с тем же Венделом, например? Или с тем же Энрике. Ну не сравнишь ты с ними. Потому что те сильнее», – сказал Бубнов.