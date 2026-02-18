Введите ваш ник на сайте
  Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова

Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова

Сегодня, 12:15
11

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что вингер «Зенита» Луис Энрике и хавбек питерцев Вендел сильнее полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Какими бы там Кисляк и Батраков даже ни были сильными… Почему я о Кисляке и о Батракове заговорил? Потому что я увидел Гюлера в «Реале».

И сопоставил технико-тактические действия, понимаешь? И эффективность игроков. И вот поэтому я говорю, если там Гюлер играет, то эти тоже могут. Ну, я о Батракове в первую очередь говорил.

Но Батраков, какой бы он здесь ни был, разве ты его можешь сравнить с тем же Венделом, например? Или с тем же Энрике. Ну не сравнишь ты с ними. Потому что те сильнее», – сказал Бубнов.

  • 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • 28-летний Вендел в этом сезоне сыграл за петербуржцев в 16 встречах, отметился 1 голом и 3 ассистами.
  • 20-летний Батраков в этом сезоне принял участие в 23 играах «Локомотива», отметился 15 голами и 6 ассистами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Вендел Энрике Луис Батраков Алексей Бубнов Александр
Император 1
1771407289
Что за х.рень. Вендел и Энрике вообще ничего забить не могут
Ответить
Император 1
1771407320
Кто в Зените сильнее Батракова, так это только Глушенков
Ответить
Skull_Boy
1771407322
Такие сильные, что 1й прямо ходить не умеет, а 2й и вовсе тупарез, где целых 3 МЯЧА НА ДВОИХ
Ответить
subbotaspartak
1771407703
Да, вдвоём затопчат.
Ответить
Вальдемар Запашный
1771408286
Если сложить суммы трансферов и зарплаты Луиса Энрике с Маркусом Венделом и их результативные действия на поле, по сравнению с Алексеем Батраковым, то двадцатилетний пацан забил в ПЯТЬ раз больше двух загорелых мужиков и ассистов сделал в ДВА раза больше каждого из них.Тут и сравнивать не с чем и не с кем Шура Балаганов!!!
Ответить
Интерес
1771409105
Бубнов всегда на ТТД ориентируется, без учёта какой-то там "эффективности"(очевидно,иба оба упомянутых как раз эффективны")и прочей мутоты. Вывод :"после Бубнова футбола в стране НЕТ!".
Ответить
...уефан
1771410124
...таблетки подменили, Бубнов - не настоящий, раз со своих скрепных ТТД спрыгнул...
Ответить
boris63
1771411122
Но, судя по статистике обоих зинковцев, то Батраков здорова отстаёт, куда пацану до них. Остаётся только гыгыкнуть.
Ответить
Semenycch
1771411191
Бубнов, как всегда, пёрнул в лужу.
Ответить
  • Читайте нас: 