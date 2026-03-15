Экс-судья Лапочкин оценил шансы на длительную дисквалификацию Талалаева

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин сомневается, что КДК РФС надолго отстранит главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после домашнего матча с ЦСКА (1:0).

– На какой срок могут быть дисквалифицированы тренеры?

– Длительные дисквалификации в России дают редко. Важно, какие формулировки будут внесены в протокол матча.

– Могут ли Талалаеву дать месячную дисквалификацию, как было в прошлом году у тренера «Спартака» Станковича?

– Навряд ли.