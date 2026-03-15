Экс-судья Лапочкин оценил шансы на длительную дисквалификацию Талалаева

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин сомневается, что КДК РФС надолго отстранит главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после домашнего матча с ЦСКА (1:0).
– На какой срок могут быть дисквалифицированы тренеры?
– Длительные дисквалификации в России дают редко. Важно, какие формулировки будут внесены в протокол матча.
– Могут ли Талалаеву дать месячную дисквалификацию, как было в прошлом году у тренера «Спартака» Станковича?
– Навряд ли.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».
