  • Экс-судья Лапочкин оценил шансы на длительную дисквалификацию Талалаева

Экс-судья Лапочкин оценил шансы на длительную дисквалификацию Талалаева

15 марта, 13:39
3

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин сомневается, что КДК РФС надолго отстранит главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после домашнего матча с ЦСКА (1:0).

– На какой срок могут быть дисквалифицированы тренеры?

– Длительные дисквалификации в России дают редко. Важно, какие формулировки будут внесены в протокол матча.

– Могут ли Талалаеву дать месячную дисквалификацию, как было в прошлом году у тренера «Спартака» Станковича?

– Навряд ли.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».

Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Лапочкин Сергей
Комментарии (3)
Интерес
1773580748
ПО внесённой формулировке"воспрепятствовании игры" -точно не дадут, как ни пытаются пострадавшие от "Балтики" перевести всё в плоскость продолжения прошлого правонарушения.А "Балтика" сейчас-спасение зрительского интереса и некое оправдание плохой работы руководства футбола.Так что они сейчас в поту, думая, как "и капитал приобрести, и невинность соблюсти".
Ответить
alefreddy
1773582071
пошли разборки
Ответить
RUSARM
1773589587
Жмет корона башку у талалайки! Зачем надо было бить мяч на трибуну,твоя команда выигрывает,тем более ты главный тренер,а по факту клоун!!
Ответить
