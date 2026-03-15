Бубнов сказал, что нужно сделать с Талалаевым: «Видно, что он неадекват»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов предложил наказание для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после инцидента в конце матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«С учетом того, что Талалаев – он рецидивист. Его и в Первой лиге, и во Второй лиге постоянно удаляли, дисквалифицировали. Сейчас он только после очередной дисквалификации вышел. Плюс он по-итальянски 100 процентов матом орал на [главного тренер ЦСКА Фабио] Челестини, блин. Это было видно по телевидению.

Его надо до конца сезона дисквалифицировать. А руководству Нижнего Новгорода*, с учетом того, что он сказал, что он неадекват, и видно, что он неадекват, его надо лечить и к команде не подпускать. Он очень плохо влияет на команду. И не он, а весь его тренерский штаб.

Потому что там Нагайкин [Бубнов имеет в виду старшего тренера «Балтики» Юрия Нагайцева] вылетел. Я не пойму, почему Нагайкина [главный судья Кирилл] Левников не удалил? Он тоже стал там с игроками руками махать. Его тоже нужно выгонять.

Но, по-большому счету, с учетом того, что там была драка, Левников только зачинщика удалил. Этот орал на Челестини, а он итальянец, он по-итальянски понимает. И этот понимает, неплохо говорит по-итальянски, Талалаев. Значит, он его спровоцировал.

Там его по нескольким параметрам, параграфам, правилам нужно наказывать. И это действительно получится на все оставшиеся игры. И ещe очень сильно его штрафовать и клуб за поведение его тренера.

Он [Талалаев], чтобы выиграть, потому что у него по-моему три поражения подряд [у «Балтики» были два поражения и ничья в последних трех матчах], готов на все. Больше того, это видела вся страна, это показывали по федеральному каналу. Поэтому здесь надо принимать очень серьезные решения», – сказал Бубнов.

«*Дорогие подписчики, я оговорился👆, что руководству Нижнего Новгорода нужно принять меры. А на самом деле руководству КАЛИНИНГРАДА, нужно принять меры», – добавил Бубнов.