Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил флеш-интервью главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева после поражения от «Зенита».

Махачкалинцы дома уступили 0:1 в 25-м туре РПЛ.

Евсеев по окончании матча односложно отвечал на вопросы, а некоторые вовсе игнорировал.

Ранее тренер дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.

«Вадик – молодец! Он сделал выводы. Он грамотно сделал! Семь вопросов, 19 слов. Без мата, без ничего.

Но так, как он отвечал, это было: «Пошeл ты куда подальше, и чтоб я тебя не видел!» Но культурно!

Это лишний раз говорит, что он адекватный и всe правильно воспринимает», – сказал Бубнов.