Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слухи о скором уходе тренера Михаила Галактионова из «Локомотива» в ЦСКА.

Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.

Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.

ЦСКА в понедельник уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.

– Я вот могу ошибиться с «Локомотивом», потому что не верил в «Локомотив». А если они сейчас прибьют «Балтику» дома, уже точно занимают третье место.

Но это третье место по-любому не спасeт Галактионова. Потому что у него была задача – Кубок.

А когда «Локо» выбыл из Кубка, ему сразу сделали новую задачу – стать чемпионом. В какой-то степени он был приговорeн.

– Ну, «Локомотив», по словам Галактионова, жаль, что не сделал требл. Иронично он это сказал.

– Он может сейчас саркастически говорить, потому что… Смотри, контракт продлeн. Сейчас его сватают в ЦСКА. Неустойка будет. Всe нормально.

Задачу он не решил, ни одну – ни Кубок, ни чемпионство. Но зато есть третье место. Так что у него всe в порядке, он ничем не рискует.

– Александр Викторович, а если бы вы были на месте Галактионова, вы бы что сделали – остались в «Локо» или пошли в ЦСКА?

– Думаю, комфортнее ему в «Локо», конечно (улыбается). Но ты не забывай, что сейчас в ЦСКА вот этот тренер, парень молодой из академии. У него такой же путь, как и у Галактионова.

Начинал с академии, он в ЦСКА, Галактионов – в «Динамо». Он с молодeжью работал на повышение, Галактионов, и этот парень тоже. Ни тот, ни другой на профессиональном уровне не играли.