ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая предложил ЦСКА заменить Фабио Челестини на Михаила Галактионова.

«Я бы переманил Галактионова. Потому что у них тенденция есть с русскими игроками работать, а лучше Галактионова это делать никто не будет. Если им нужен тренер внутри страны, проверенный вариант, я бы взял Михал Михалыча.

Я его предлагаю, потому что его легко забрать. У него очень маленькие отступные – 60 млн рублей.

ЦСКА ищет понятного тренера, который говорит по-русски. Если по этому пути идти, то Галактионов для них был бы самой идеальной кандидатурой», – сказал Гурцкая.