ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая предложил ЦСКА заменить Фабио Челестини на Михаила Галактионова.
«Я бы переманил Галактионова. Потому что у них тенденция есть с русскими игроками работать, а лучше Галактионова это делать никто не будет. Если им нужен тренер внутри страны, проверенный вариант, я бы взял Михал Михалыча.
Я его предлагаю, потому что его легко забрать. У него очень маленькие отступные – 60 млн рублей.
ЦСКА ищет понятного тренера, который говорит по-русски. Если по этому пути идти, то Галактионов для них был бы самой идеальной кандидатурой», – сказал Гурцкая.
- Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В этом сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее стало известно, что ЦСКА может уволить Челестини с поста главного тренера.
Источник: «Это футбол, брат!»