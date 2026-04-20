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  • ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов

ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов

20 апреля, 20:36
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая предложил ЦСКА заменить Фабио Челестини на Михаила Галактионова.

«Я бы переманил Галактионова. Потому что у них тенденция есть с русскими игроками работать, а лучше Галактионова это делать никто не будет. Если им нужен тренер внутри страны, проверенный вариант, я бы взял Михал Михалыча.

Я его предлагаю, потому что его легко забрать. У него очень маленькие отступные – 60 млн рублей.

ЦСКА ищет понятного тренера, который говорит по-русски. Если по этому пути идти, то Галактионов для них был бы самой идеальной кандидатурой», – сказал Гурцкая.

  • Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В этом сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
  • Ранее стало известно, что ЦСКА может уволить Челестини с поста главного тренера.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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Mirak92
1776707454
ИГНА ШЕ ВИ ЧА!!!
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vvv123
1776713710
Динамо уже перекупило Карпина... Берите лучше Семака!
Ответить
Александр-Балашов-google
1776774843
Лёню из Китая возвращайте, а он Дрочиньо за собой притащит вместе со спонсором Лига ставок.
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