Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют

Проспартаковский блогер Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, прокомментировал конфликт Владислава Радимова и Андрея Талалаева.

Радимов брал интервью у Талалаева в прямом эфире матча 25-го тура «Краснодар» – «Балтика».

Главный тренер калининградской команды назвал слова Радимова «панибратством» и велел ему следить за языком.

Затем Радимов предположил, что Талалаев озлоблен на него по причине симпатии к бывшей жене Владислава Татьяне Булановой.

«В конфликте с Радимовым Талалаев в очередной раз показал себя обремененным комплексом неполноценности и манией величия.

Ждeт его судьба ИгрьЯкльча, на него найдeтся свой Сергей Кирьяков», – написал берлинский блогер в своем телеграм-канале.