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Кирьяков сообщил, что ударил Рабинера за слово «пидорас»

18 июля 2018, 15:11
37

Стали известны подробности драки между журналистом Игорем Рабинером и бывшим главным тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым.

Потасовка произошла вчера возле студии телеканала «Матч ТВ».

– Из-за чего все случилось?

– Он говорил слова, которые унижают человеческое достоинство. Такая ситуация – он спускался после своего эфира, я должен был сменить его. Все гадости, которые он про меня писал, когда я работал в Туле, не прошли бесследно. Естественно, я спросил у него, не хочет ли он мне что-то сказать. Он ответил, что нет и считает правильным все, что говорил. Слово за слово – произошла перепалка. В ней он, как известный журналист, допустил слова… Эти слова нельзя говорить вообще в жизни. Нас стали разнимать. И все закончилось.

– То есть он первый начал?

– Пошла перепалка. Я просто услышал слова, которые опускают человеческое достоинство.

– Что именно?

– Пидорас.

– Вы такого не говорили?

– Мы стали разговаривать на повышенных тонах. Но когда я услышал слово «пидорас»… Вот вам скажут это, вы как отреагируете? Там драки не было. Началась какая-то возня. Нас разняли, он стал чего-то кидаться, бросаться. Пытаться кулаками, ногами… Но все закончилось. После этого я спокойно пошел дальше.

Источник: Sports.ru
Россия Кирьяков Сергей
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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igoryan85
1531916406
Ахахаха красавец Киря))
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giluxa1963
1531916650
правильно сделал заставил ответить за базар
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GoldPlayFIFARus9
1531917736
Ахринеть,чуть ниже я написал слово,которое было в заголовке,и его запикали. Что за двойные стандарты?
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батог
1531918247
Правильно, Серега!!! За "базар" надо отвечать!!!
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avera
1531918894
Он просто хотел "подружиться" с Кирьяковым, а тот не понял-противный.
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spiker
1531919810
У модеров вообще ум есть такое в ленту пускать?
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woyser
1531921917
Сегодня можно матерно писать? Проверим - *******.
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Обер-КанцлерЪ
1531922184
Поздравляю, бомбардир, вы окончательно превратились в говно. Долго к этому шли, старались, и вот наконец-то получилось!
Ответить
Ubuntu
1531922668
Почему в заголовке используется слово, которое мне нельзя писать в комментариях?
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ALEX ML
1531922980
Жёлто коричневая пресса
Ответить
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