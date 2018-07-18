Кирьяков сообщил, что ударил Рабинера за слово «пидорас»

Стали известны подробности драки между журналистом Игорем Рабинером и бывшим главным тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым.

Потасовка произошла вчера возле студии телеканала «Матч ТВ».

– Из-за чего все случилось?

– Он говорил слова, которые унижают человеческое достоинство. Такая ситуация – он спускался после своего эфира, я должен был сменить его. Все гадости, которые он про меня писал, когда я работал в Туле, не прошли бесследно. Естественно, я спросил у него, не хочет ли он мне что-то сказать. Он ответил, что нет и считает правильным все, что говорил. Слово за слово – произошла перепалка. В ней он, как известный журналист, допустил слова… Эти слова нельзя говорить вообще в жизни. Нас стали разнимать. И все закончилось.

– То есть он первый начал?

– Пошла перепалка. Я просто услышал слова, которые опускают человеческое достоинство.

– Что именно?

– Пидорас.

– Вы такого не говорили?

– Мы стали разговаривать на повышенных тонах. Но когда я услышал слово «пидорас»… Вот вам скажут это, вы как отреагируете? Там драки не было. Началась какая-то возня. Нас разняли, он стал чего-то кидаться, бросаться. Пытаться кулаками, ногами… Но все закончилось. После этого я спокойно пошел дальше.