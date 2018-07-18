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    Кирьяков сообщил, что ударил Рабинера за слово «пидорас»

    Стали известны подробности драки между журналистом Игорем Рабинером и бывшим главным тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым.

    Потасовка произошла вчера возле студии телеканала «Матч ТВ».

    – Из-за чего все случилось?

    – Он говорил слова, которые унижают человеческое достоинство. Такая ситуация – он спускался после своего эфира, я должен был сменить его. Все гадости, которые он про меня писал, когда я работал в Туле, не прошли бесследно. Естественно, я спросил у него, не хочет ли он мне что-то сказать. Он ответил, что нет и считает правильным все, что говорил. Слово за слово – произошла перепалка. В ней он, как известный журналист, допустил слова… Эти слова нельзя говорить вообще в жизни. Нас стали разнимать. И все закончилось.

    – То есть он первый начал?

    – Пошла перепалка. Я просто услышал слова, которые опускают человеческое достоинство.

    – Что именно?

    – Пидорас.

    – Вы такого не говорили?

    – Мы стали разговаривать на повышенных тонах. Но когда я услышал слово «пидорас»… Вот вам скажут это, вы как отреагируете? Там драки не было. Началась какая-то возня. Нас разняли, он стал чего-то кидаться, бросаться. Пытаться кулаками, ногами… Но все закончилось. После этого я спокойно пошел дальше.

    Источник: Sports.ru

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    18.07.2018 15:11
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 22:06

      Надо было подумать, чем такими словами разбрасываться.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 18:55

      ух ты каким словом кричит заголовок))

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 июля 2018, 17:50

      че кричите...))неужели не интересна правда?из за чего..сами будете гадать ?

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 18 июля 2018, 17:41

      а меня бы забанили за это словечко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1328

      ruded 18 июля 2018, 17:36

      в данном слове, исключение из правил орфографии и, лучше поправить: в середине слова должно быть сочетание -ара-.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 18 июля 2018, 17:34

      Если ******* можно писать, я в шоке. До чего опустилось данное издание.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax 18 июля 2018, 17:23

      не, ну звездочками бы затерли хотя бы середину слова, ну вы блин даёте..

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 июля 2018, 17:18

      О как... п.и.д.о.р.а.с.!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 18 июля 2018, 17:09

      Жёлто коричневая пресса

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 18 июля 2018, 17:04

      Почему в заголовке используется слово, которое мне нельзя писать в комментариях?

      5
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Ubuntu 18 июля 2018, 18:15

      Потому что ********!!!))))

      0
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