Кирьяков избил журналиста Рабинера

Возле студии телеканала «Матч ТВ» случился конфликт между бывшим игроком сборной России Сергеем Кирьяковым и спортивным журналистом Игорем Рабинером. Между мужчинами завязалась драка.

«Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала», – сказано в заявлении издания Рабинера.

Сообщается, что причиной нападения стала критика журналиста в адрес Кирьякова на страницах газеты.