Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кирьяков избил журналиста Рабинера

    Возле студии телеканала «Матч ТВ» случился конфликт между бывшим игроком сборной России Сергеем Кирьяковым и спортивным журналистом Игорем Рабинером. Между мужчинами завязалась драка.

    «Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала», – сказано в заявлении издания Рабинера.

    Сообщается, что причиной нападения стала критика журналиста в адрес Кирьякова на страницах газеты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:09

      Следы критики остались у него на лице.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 09:57

      чем бы не задел Рабинер Кирьяков руки распускать не стоит, правильно вон многие говорят что на критику или не стоит обращать или уметь адекватно на нее реагировать. был лучшего о нем мнения.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 18 июля 2018, 08:25

      Синяка почти нет а шуму...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 18 июля 2018, 06:59

      Я бы еще поддал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 18 июля 2018, 06:29

      А в чем собственно конфликт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 18 июля 2018, 06:10

      Все правильно сделал. В лицо ничего не может сказать, похоже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июля 2018, 02:26

      Опять из мухи слона раздуют, а они похохатывать будут глядя друг на друга, мол ловко мы народ развели...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5893

      Павелий 18 июля 2018, 02:00

      Стал считать Кирьякова отбросом, когда он резко высказался в адрес самого титулованного тренера России - Олега Ивановича Романцева. Высказался резко и не по делу. Да, Романцев не ангел, есть косяки. Но считать его плохим тренером и ругать за это - запрещено! А нынешний поступок лишь доказывает, что Кирьяков - дно.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 18 июля 2018, 01:09

      вот и тема появилась для обсуждения о никчемном журналисте и забытом футболисте...гонорар пополам?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17900

      paracetamol 18 июля 2018, 00:39

      Красиво отделал. Жаль меня там не было, я бы ему добавил.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11