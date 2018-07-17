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Кирьяков избил журналиста Рабинера

17 июля 2018, 21:45
46

Возле студии телеканала «Матч ТВ» случился конфликт между бывшим игроком сборной России Сергеем Кирьяковым и спортивным журналистом Игорем Рабинером. Между мужчинами завязалась драка.

«Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала», – сказано в заявлении издания Рабинера.

Сообщается, что причиной нападения стала критика журналиста в адрес Кирьякова на страницах газеты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кирьяков Сергей
Комментарии (46)
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15112007
1531854034
Рабинер вечно сам нарывается. Его псевдоаналитика никому не интересна. Типо поступок мужика - избитую рожу в инсту выкладывать? Пиарится за счет нормальных людей. Я против насилия, но Кирьякову руку пожму, а Рабинеру - нет.
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Тазит
1531854083
Селфи сделал... С гордым выражением... Типа за правду пострадал... Журналист Рабинер...
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Масоха
1531854434
Теперь будет ныть как баба. Выхватил от орловского мужика.
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Project Бабангида
1531854867
он давно выпрашивал
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I_R_O_N_M_A_N
1531855239
Рожа то мерзкая!
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uBaH_
1531855394
Надеюсь и до червяка с селюком доберутся когда нибудь ;)
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порт
1531856331
Обрезание терпел, и фингал потерпит.
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Бриг
1531858307
Кирьяков уже давно - с тех пор, когда предал сборную своей страны, злорадно посмеиваясь в Германии, является персоной, которой порядочные люди руки не подают. А теперь и до уголовки докатился.
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Павелий
1531868452
Стал считать Кирьякова отбросом, когда он резко высказался в адрес самого титулованного тренера России - Олега Ивановича Романцева. Высказался резко и не по делу. Да, Романцев не ангел, есть косяки. Но считать его плохим тренером и ругать за это - запрещено! А нынешний поступок лишь доказывает, что Кирьяков - дно.
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OfaZavr
1531897040
чем бы не задел Рабинер Кирьяков руки распускать не стоит, правильно вон многие говорят что на критику или не стоит обращать или уметь адекватно на нее реагировать. был лучшего о нем мнения.
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