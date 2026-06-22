Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Голкипер «Акрона» – о вратаре Кабо-Верде: «Не знаю, что из него такого героя сделали»

Голкипер «Акрона» – о вратаре Кабо-Верде: «Не знаю, что из него такого героя сделали»

22 июня, 08:30
5

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался об игре 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи.

В 1-м матче группового этапа чемпионата мира с Испанией африканец сделал семь сейвов.

«Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали [улыбается]. Там всe рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.

Но Возинья – молодец! Я бы хотел так же отличиться, чтобы у меня потом в социальной сети больше 10 млн подписчиков было. За мужика можно порадоваться. В 40 лет с Испанией сыграть 0:0. Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет [смеeтся]. Можно только порадоваться», – сказал Тереховский.

  • Возинья был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
  • Он пропустиил 2 мяча в игре 2-го тура с Уругваем (2:2).
  • 40-летний голкипер выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.

Еще по теме:
Тренер Узбекистана Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией
Ловчев заявил о конфликте в сборной Португалии, повлиявшем на Роналду 1
Список комментаторов матчей на 3-й неделе ЧМ-2026, у Генича и Черданцева по 2 игры 1
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Акрон Кабо-Верде Испания Возинья Жозимар Диас Тереховский Игнат
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1782107212
Сам против Испании сыграй, а потом говори...
Ответить
Plyash
1782107500
О мечты , о грёзы ... Ну , давай АКРОНируй дальше , мечтатель .
Ответить
Император Бомжей
1782110144
На самом деле он прав, ничего там суперского не было, просто надежно! Но чудаком называть, как то по хамски звучит))
Ответить
Чилим.
1782117084
Игнат Тереховский- а кто это? Он и в футбол то толком не играл...
Ответить
FFR
1782195797
Зависть плохая черта.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
5
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
Все новости
Все новости
Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026
20:50
1
Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва
19:00
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
ВидеоДжорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»
16:59
8
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
16:34
1
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
16:02
2
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
14:47
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
14:43
Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026
14:19
2
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
13:23
1
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
4
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
12:16
1
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
11:45
1
Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026
11:28
5
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
10:58
2
Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026
10:49
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:21
Где смотреть матч Норвегия – Франция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:19
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:08
ФотоНеймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
10:06
2
Где смотреть матч Турция – США: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:01
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:59
Где смотреть матч Япония – Швеция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:57
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
09:51
4
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 26 июня
09:49
Тренер Чехии прокомментировал вылет с ЧМ-2026
09:39
5
Комментарий Винисиуса после дубля в ворота Шотландии
09:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 