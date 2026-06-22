Голкипер «Акрона» – о вратаре Кабо-Верде: «Не знаю, что из него такого героя сделали»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался об игре 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи.
В 1-м матче группового этапа чемпионата мира с Испанией африканец сделал семь сейвов.
«Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали [улыбается]. Там всe рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.
Но Возинья – молодец! Я бы хотел так же отличиться, чтобы у меня потом в социальной сети больше 10 млн подписчиков было. За мужика можно порадоваться. В 40 лет с Испанией сыграть 0:0. Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет [смеeтся]. Можно только порадоваться», – сказал Тереховский.
- Возинья был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
- Он пропустиил 2 мяча в игре 2-го тура с Уругваем (2:2).
- 40-летний голкипер выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.
Источник: «Чемпионат»