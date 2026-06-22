Египет обыграл Новую Зеландию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 3:1.

Защитник новозеландцев Финн Сурман открыл счет в этой встрече на 15-й минуте.

Нападающий египтян Мостафа Зико на 58-й минуте счет сравнял.

Мохамед Салах на 67-й минуте вывел сборную Египта вперед.

А на 82-й минуте Трезеге установил окончательный счет – 3:1!

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