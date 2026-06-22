Египет обыграл Новую Зеландию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 3:1.
Защитник новозеландцев Финн Сурман открыл счет в этой встрече на 15-й минуте.
Смотреть видео
Нападающий египтян Мостафа Зико на 58-й минуте счет сравнял.
Смотреть видео
Мохамед Салах на 67-й минуте вывел сборную Египта вперед.
Смотреть видео
А на 82-й минуте Трезеге установил окончательный счет – 3:1!
Смотреть видео
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!
Источник: «Бомбардир»