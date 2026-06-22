ЧМ-2026. Сборная Кабо-Верде вновь сотворила сенсацию, не проиграв Уругваю (2:2)

Уругвай не смог выиграть у Кабо-Верде в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Встреча проходила на стадионе «Харк Рок» в Майами и закончилась вничью со счетом 2:2.
У уругвайцев гол и пас на свой счет записал Максимилиано Араухо. У Кабо-Верде отличился полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.
Команды с двумя очками занимают второе и третье места в таблице группы Н.
Чемпионат мира. Группа H. 2 тур
Уругвай - Кабо-Верде - 2:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - К. Ленини, 21; 1:1 - М. Араухо, 44; 2:1 - А. Каноббио, 45+6; 2:2 - Х. Варела, 61.
Источник: «Бомбардир»