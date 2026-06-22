Во вторник, 23 июня, пройдут пять матчей второго тура группового этапа. Франция встретится с Ираком, Норвегия сыграет с Сенегалом, Иордания сразится с Алжиром, Португалия – с Узбекистаном, а Англия закроет игровой день матчем против Ганы. Все трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

23 июня, вторник

Франция – Ирак

Начало матча: 0:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)

Трансляция: «Кинопоиск»

Норвегия – Сенегал

Начало матча: 3:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Метлайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Иордания – Алжир

Начало матча: 6:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Португалия – Узбекистан

Начало матча: 20:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «NRG Стэдиум» (Хьюстон)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Англия – Гана