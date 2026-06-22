Во вторник, 23 июня, пройдут пять матчей второго тура группового этапа. Франция встретится с Ираком, Норвегия сыграет с Сенегалом, Иордания сразится с Алжиром, Португалия – с Узбекистаном, а Англия закроет игровой день матчем против Ганы. Все трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
23 июня, вторник
Франция – Ирак
- Начало матча: 0:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Норвегия – Сенегал
- Начало матча: 3:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Метлайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Иордания – Алжир
- Начало матча: 6:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Португалия – Узбекистан
- Начало матча: 20:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «NRG Стэдиум» (Хьюстон)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Англия – Гана
- Начало матча: 23:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: –
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»