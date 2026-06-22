На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный

Стадион «Сатурн» в Раменском временно закрылся для реконструкции поля.

Натуральный газон на арене поменяют на искусственный.

«7 июня стадион закрылся на реконструкцию. Идет замена покрытия. Натуральный газон меняем, теперь он будет искусственным. Он будет всепогодным. Это позволит команде тренироваться круглый год. Естественный газон требовал много усилий по уходу. Теперь это уже в прошлом.

На время реконструкции основного поля футбольный клуб «Сатурн» проводит тренировки на запасной арене. Домашние матчи команды временно перенесены в Егорьевск.

Завершить работы планируют к октябрю. На такие работы отводятся 4 месяца. В дальнейшем на стадионе также обновят табло, а к следующему сезону модернизируют систему освещения», – сказал заместитель директора по общим вопросам ФК «Сатурн» Константин Климов.

Реконструкция ведется за счет средств муниципального бюджета.

Сообщается, что верхний слой грунта глубиной 30–35 см подрядная организация уже сняла. Теперь демонтируют прежние системы полива, дренажа и подогрева. После завершения подготовительных работ специалисты приступят к укладке нового грунта, установят современную систему водоотведения с дренажными лотками и смонтируют подогрев.

Скриншот из видео со страницы ФК «Сатурн» Раменское в соцсети VK.