Прояснилась судьба старейшего клуба России

Старейший клуб России «Знамя Труда», скорее всего, не выступит в новом сезоне Второй лиги. Организация не гасит долги.

Команда из Орехово-Зуево вряд ли получит лицензию.

«Клуб грубо нарушил график платежей: до 19 декабря он должен был выплатить долг перед игроками за сентябрь, а до 26 декабря – за октябрь. Деньги не поступили. Таким образом, вряд ли стоит ожидать улучшений в дальнейшем.

К нам в личные сообщения постучался селекционер из «Знамени Труда» Вадим Плешков. Мы обещали не публиковать переписку и сдержим слово. Суть беседы: от руководства не было указаний комплектовать состав», – написал источник.