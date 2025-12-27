Введите ваш ник на сайте
Прояснилась судьба старейшего клуба России

27 декабря, 15:45
1

Старейший клуб России «Знамя Труда», скорее всего, не выступит в новом сезоне Второй лиги. Организация не гасит долги.

Команда из Орехово-Зуево вряд ли получит лицензию.

«Клуб грубо нарушил график платежей: до 19 декабря он должен был выплатить долг перед игроками за сентябрь, а до 26 декабря – за октябрь. Деньги не поступили. Таким образом, вряд ли стоит ожидать улучшений в дальнейшем.

К нам в личные сообщения постучался селекционер из «Знамени Труда» Вадим Плешков. Мы обещали не публиковать переписку и сдержим слово. Суть беседы: от руководства не было указаний комплектовать состав», – написал источник.

  • «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.
  • Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
  • В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.

Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда
bes 2
1766847337
Закроют старейший клуб России. А вот в натовской Англии берегут традиции.Старейший клуб «Шеффилд» был основан в 1857 год.И он до сих пор играет.Видать английские скрепы помощнее русских будут.
