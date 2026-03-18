Сперцян с назиданием ответил Кисляку, обвинившему «Краснодар» в неумении проигрывать

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара», отреагировал на слова хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

Ранее Кисляк заявил, что игроки «Краснодара» не умеют проигрывать и часто апеллируют к арбитрам.

Накануне «Краснодар» прошел ЦСКА в FONBET Кубке России.

После 1:3 в первом матче краснодарцы победили ЦСКА со счетом 4:0.

– Мурад Мусаев на пресс‑конференции сказал, что команда обращала внимание на слова футболистов ЦСКА после первой игры. Это мотивировало?

– Не то чтобы это была дополнительная мотивация. Я никогда не комментировал другие команды или футболистов, это неправильно. Я уже говорил об этом.

Матвей (Кисляк) хороший футболист, молодой, у него большое будущее, но, может быть, он услышит мой совет или ему уже посоветовали – не надо никогда так говорить про другие команды. Лучше концентрироваться на футболе.