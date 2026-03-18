  • Сперцян с назиданием ответил Кисляку, обвинившему «Краснодар» в неумении проигрывать

Сперцян с назиданием ответил Кисляку, обвинившему «Краснодар» в неумении проигрывать

Вчера, 10:45
23

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара», отреагировал на слова хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

  • Ранее Кисляк заявил, что игроки «Краснодара» не умеют проигрывать и часто апеллируют к арбитрам.
  • Накануне «Краснодар» прошел ЦСКА в FONBET Кубке России.
  • После 1:3 в первом матче краснодарцы победили ЦСКА со счетом 4:0.

Мурад Мусаев на пресс‑конференции сказал, что команда обращала внимание на слова футболистов ЦСКА после первой игры. Это мотивировало?

– Не то чтобы это была дополнительная мотивация. Я никогда не комментировал другие команды или футболистов, это неправильно. Я уже говорил об этом.

Матвей (Кисляк) хороший футболист, молодой, у него большое будущее, но, может быть, он услышит мой совет или ему уже посоветовали – не надо никогда так говорить про другие команды. Лучше концентрироваться на футболе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Сперцян Эдуард Кисляк Матвей
Комментарии (23)
ziborock
1773822149
Наказали Кисляка! Бом-жи тоже здесь часто пишут дерь-мо а потом их в это же дерь-мо и макают.) Дурачки, что с них взять?!
Ответить
SLADE2019
1773823057
И где здесь какое то особое назидание. Человек человеку вправе давать советы, которые или принимаются, или отвергаются. Тем более, Кисляк должен был быть готовым, после своего выпада, в случае разгромного поражения, выслушать не самые приятные слова.
Ответить
Artemka444
1773826437
Балабол
Ответить
Plyash
1773826765
Опустили Кисляка с небес . Ещё мальчик , не омужичился . Всё ещё впереди .
Ответить
Красногвардейчик
1773830851
Не надо драки провоцировать на поле, и бегать за судьёй Сперцян...тем более гадить в раздевалках
Ответить
Цугундeр
1773831755
Эдуард Назидян.)Ангел ушастый.
Ответить
evgen64
1773832740
И это верно
Ответить
