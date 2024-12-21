Канчельскис высказался о задачах в брянском «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис рассказал, что нацеливается в будущем вывести команду в Первую лигу.

«Подписал контракт с «Динамо Брянск». Брянск – футбольный город, здесь есть история и традиции. Я поговорил с руководителями клуба и губернатором. Обсудили все детали и задачи. Мне приятно было общаться с людьми, которые ставят правильные задачи.

Наша задача – первое место. Мы нормальные люди и понимаем, что за второе место золотые медали не дают. Цель у нас занять первое место и вернуть болельщиков в брянский футбол. Надо сделать так, что брянское «Динамо» сначала попало в первый дивизион, а потом будет видно.

Напряженная обстановка в регионе? Отвечу цитатой из фильма «12 стульев»: «Дам вам парабеллум и будем отстреливаться». Все нормально. Ничего страшного. Жизнь продолжается – надо играть в футбол и любить его», – сказал Канчельскис.