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    Канчельскис высказался о задачах в брянском «Динамо»

    Новый главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис рассказал, что нацеливается в будущем вывести команду в Первую лигу.

    «Подписал контракт с «Динамо Брянск». Брянск – футбольный город, здесь есть история и традиции. Я поговорил с руководителями клуба и губернатором. Обсудили все детали и задачи. Мне приятно было общаться с людьми, которые ставят правильные задачи.

    Наша задача – первое место. Мы нормальные люди и понимаем, что за второе место золотые медали не дают. Цель у нас занять первое место и вернуть болельщиков в брянский футбол. Надо сделать так, что брянское «Динамо» сначала попало в первый дивизион, а потом будет видно.

    Напряженная обстановка в регионе? Отвечу цитатой из фильма «12 стульев»: «Дам вам парабеллум и будем отстреливаться». Все нормально. Ничего страшного. Жизнь продолжается – надо играть в футбол и любить его», – сказал Канчельскис.

    • «Динамо Бр» в 2025 году будет играть в дивизионе Б Второй лиги.
    • Последним место работы Канчельскиса был кыргызстанский «Мурас Юнайтед».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1734790454
    летом будет вновь сидеть на телефоне и обижаться на мир, что вокруг не футбольные люди
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    GREY DM
    1734792153
    Мостового там отстажируй, и если понравится помощником оставь, "на подсосе" так сказать! Тогда Брянск сразу станет футбольной столицей России - ведь там будут два самых разбирающихся футболе человека!)))
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