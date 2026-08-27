Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что «Авангард» больше не получает деньги из регионального бюджета.

– Вы спасли «Авангард» от банкротства?

– У него были проблемы, когда я пришел в регион. Спортсмены не могли вернуться с игр, встал вопрос о продаже автобуса. Мы погасили долги, провели аудит.

Сейчас «Авангард» и другие спортклубы не финансируются из бюджета области. Теперь мы нашли спонсоров, которое помогают и содержат.

«Авангард» вернулся домой, он с 2024 года тренировался в Туле. Теперь он играет на домашнем стадионе. Пока без зрителей.

Мы были бы рады, если бы клуб перешел на более высокий уровень, выступал в более сильной лиге.

Важно, что в число базовых видов спорта футбол вошел. Теперь и мы будем заниматься его развитием в регионе более системно.