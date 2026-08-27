Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что «Авангард» больше не получает деньги из регионального бюджета.
– Вы спасли «Авангард» от банкротства?
– У него были проблемы, когда я пришел в регион. Спортсмены не могли вернуться с игр, встал вопрос о продаже автобуса. Мы погасили долги, провели аудит.
Сейчас «Авангард» и другие спортклубы не финансируются из бюджета области. Теперь мы нашли спонсоров, которое помогают и содержат.
«Авангард» вернулся домой, он с 2024 года тренировался в Туле. Теперь он играет на домашнем стадионе. Пока без зрителей.
Мы были бы рады, если бы клуб перешел на более высокий уровень, выступал в более сильной лиге.
Важно, что в число базовых видов спорта футбол вошел. Теперь и мы будем заниматься его развитием в регионе более системно.
- «Авангард» выступает в 3‑й группе дивизиона «Б» Второй лиги.
- Курская команда набрала 27 очков в 20 турах и занимает 8-е место в таблице.