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  • Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета

Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета

27 августа, 23:57
1

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что «Авангард» больше не получает деньги из регионального бюджета.

– Вы спасли «Авангард» от банкротства?

– У него были проблемы, когда я пришел в регион. Спортсмены не могли вернуться с игр, встал вопрос о продаже автобуса. Мы погасили долги, провели аудит.

Сейчас «Авангард» и другие спортклубы не финансируются из бюджета области. Теперь мы нашли спонсоров, которое помогают и содержат.

«Авангард» вернулся домой, он с 2024 года тренировался в Туле. Теперь он играет на домашнем стадионе. Пока без зрителей.

Мы были бы рады, если бы клуб перешел на более высокий уровень, выступал в более сильной лиге.

Важно, что в число базовых видов спорта футбол вошел. Теперь и мы будем заниматься его развитием в регионе более системно.

  • «Авангард» выступает в 3‑й группе дивизиона «Б» Второй лиги.
  • Курская команда набрала 27 очков в 20 турах и занимает 8-е место в таблице.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Авангард
Комментарии (1)
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Fibercore
1787896865
Давно пора все клубы снять из бюджетов. Не могут найти спонсоров, - пусть играют в любительских лигах или растят таланты для продажи и заработка.
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