Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты

Во вторник, 25 августа, состоялись четыре матча третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.
В следующую стадию турнира прошли «Калуга», «Рязань», «Красное Знамя СиндЕкат» и «Динамо Киров».
Динамовцы выбили пермский «Амкар», победив по пенальти после ничьей 4:4 в основное время.
Россия. Кубок. 1/8 финала
Авангард - Калуга - 1:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Я. Сычев, 11; 1:1 - И. Мамкин, 21; 1:2 - Я. Сычев, 54.
Динамо Киров - Амкар-Пермь - 4:4 (1:0, 3:3, по пенальти 5:4)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Билалов, 10 (с пенальти); 1:1 - Д. Агуреев, 45 (с пенальти); 2:1 - Б. Билалов, 47; 2:2 - Е. Тюкалов, 48; 3:2 - Б. Билалов, 60; 3:3 - Н. Голдобин, 68 (с пенальти); 4:3 - Н. Камаев, 76 (с пенальти); 4:4 - Д. Агуреев, 90+2 (с пенальти).
Рязань - Спартак Т - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 4:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Малолетов, 42; 1:1 - Е. Евгеньев, 48 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»