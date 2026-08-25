Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты

Голы: 1:0 - Б. Билалов, 10 (с пенальти); 1:1 - Д. Агуреев, 45 (с пенальти); 2:1 - Б. Билалов, 47; 2:2 - Е. Тюкалов, 48; 3:2 - Б. Билалов, 60; 3:3 - Н. Голдобин, 68 (с пенальти); 4:3 - Н. Камаев, 76 (с пенальти); 4:4 - Д. Агуреев, 90+2 (с пенальти).