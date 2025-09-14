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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Торпедо Вл
€ 25 тыс
Торпедо Вл
Владимир
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Торпедо
Сайт:
http://www.fc-tv.ru/
Тренер:
Аслан Засеев
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Расписание
Таблица
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Фото
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Трансляция
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Трансляция
«Строгино» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Строгино» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Фото
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«2Drots» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.05 08:23
Фото
Владимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА
2025.06.24 13:40
2
Прогноз на точный счeт матча «Спартак-2» – «Торпедо Владимир»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
2025.06.14 11:40
Прогноз на точный счет матча «Торпедо Владимир» – «Звезда»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:55
Прогноз на точный счeт матча «Торпедо Владимир» – «Балтика-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:10
Прогноз на точный счет матча «Тверь» – «Торпедо Владимир»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:42
«Сатурн» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 13:42
«Торпедо Вл» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:58
Экс-игрок сборной России нашел работу во Второй лиге
2024.01.29 14:28
1
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
2022.10.25 00:29
2
Генич прокомментирует матч Второй лиги
2022.08.05 20:22
Журналист Карпов – о задержании фанатов «Шинника»: «Около 100 человек стояли под холодным дождем по щиколотку в воде»
2021.09.28 11:36
8
Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами»
2021.09.27 16:59
1
ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»
2021.09.27 13:53
Видео
Фанатов «Шинника» не пустили на матч с «Торпедо» Вл и доставили в отделение полиции
2021.09.26 18:52
1
Шалимов – о первой победе «Урала» в сезоне: «Результат нас устраивает, но качеством игры мы не так довольны»
2021.09.23 21:21
1
Кубок России. «Урал» обыграл владимирское «Торпедо»
2021.09.23 19:55
1
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