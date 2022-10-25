- 25 октября 2022
- 00:29 30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге 2
- 5 августа 2022
- 20:22 Генич прокомментирует матч Второй лиги
- 28 сентября 2021
- 11:36 Журналист Карпов – о задержании фанатов «Шинника»: «Около 100 человек стояли под холодным дождем по щиколотку в воде» 9
- 27 сентября 2021
- 16:59 Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами» 1
- 13:53 ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»
- 26 сентября 2021
- 18:52 Видео Фанатов «Шинника» не пустили на матч с «Торпедо» Вл и доставили в отделение полиции 1
- 23 сентября 2021
- 21:21 Шалимов – о первой победе «Урала» в сезоне: «Результат нас устраивает, но качеством игры мы не так довольны» 1
- 19:55 Кубок России. «Урал» обыграл владимирское «Торпедо» 1
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 14 августа 2021
- 22:30 Полузащитник Кривцов перешел из «Торпедо» Вл в «Краснодар»
- 14:19 «Краснодар» внес в заявку 18-летнего Кривцова из владимирского «Торпедо» 1
- 13 августа 2021
- 15:57 «Краснодар» близок к подписанию 18-летнего Кривцова из владимирского «Торпедо» 6
- 9 июля 2021
- 00:35 18-летний полузащитник Кривцов находится на просмотре в «Краснодаре»
- 8 октября 2017
- 16:37 Видео Комментатор во время матча между владимирским «Торпедо» и «Текстильщиком» отказался работать из-за ошибок судьи 31
- 17 октября 2016
- 00:21 Видео Болельщики устроили драку во время матча «Торпедо» Владимир – «Текстильщик» 5
- 3 февраля 2016
- 12:05 Владимирское «Торпедо» рассталось с местной легендой 1
- 25 января 2016
- 14:48 Вязьмикин: «Много раз предлагали сдать матч»
- 13:09 Вязьмикин: «Выпивали по три-четыре бокала пива, и нынешнее поколение мало чем отличается»
- 3 сентября 2015
- 15:40 Нападающему владимирского «Торпедо» сломали руку возле стадиона 3