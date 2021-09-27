Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами»

Главный тренер владимирского «Торпедо» Александр Акимов поддержал решение правоохранительных органов задержать всех фанатов «Шинника», прибывших на матч 12-го тура ФНЛ-2.

«Мы ждали болельщиков в нормальном, адекватном виде. Правильно сделали правоохранители, что их задержали. Нечего устраивать шествия с фаерами около нашего памятника архитектуры, которому несколько веков.

Они не поболеть хотели вовсе. Сначала они погром в Муроме устроили, а потом к нам приехали», – заявил Акимов.

«Шинник» победил в гостях со счетом 2:0. Это 10-я подряд победа команды Вадима Евсеева .

. Ярославцы лидируют в своей группе ФНЛ-2.

«Торпедо» на прошлой неделе проиграло в Кубке России «Уралу».

ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»