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    Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами»

    Главный тренер владимирского «Торпедо» Александр Акимов поддержал решение правоохранительных органов задержать всех фанатов «Шинника», прибывших на матч 12-го тура ФНЛ-2.

    «Мы ждали болельщиков в нормальном, адекватном виде. Правильно сделали правоохранители, что их задержали. Нечего устраивать шествия с фаерами около нашего памятника архитектуры, которому несколько веков.

    Они не поболеть хотели вовсе. Сначала они погром в Муроме устроили, а потом к нам приехали», – заявил Акимов.

    • «Шинник» победил в гостях со счетом 2:0. Это 10-я подряд победа команды Вадима Евсеева.
    • Ярославцы лидируют в своей группе ФНЛ-2.
    • «Торпедо» на прошлой неделе проиграло в Кубке России «Уралу».

    ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»

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    Источник: «Владимирские новости»

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