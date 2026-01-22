Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги

Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги

Вчера, 11:29
2

«Химки» намерены выступать во Второй лиге после объединения с другой командой.

Владельцы обновлeнного клуба выкупили «Космос» из Долгопрудного. После этого ими были поданы документы на лицензирование для участия в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году. Предварительное название – «Химки-Космос».

По плану, базироваться команда будет на стадионе «Новые Химки». В команде уже собран костяк, а через неделю она должна отправиться на сборы в Турцию. Больших задач перед игроками и тренерами пока не ставится, однако цель попасть в топ-3 своей группы уже обозначена.

Кроме того, «Химки-Космос» создадут вторую команду. Она будет выступать на месте прежней в Третьей лиге.

  • «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25.
  • Клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
  • 9 сентября «Химки» были признаны банкротом.
  • «Космос» в прошлом сезоне занял 13-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

Еще по теме:
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию 16
Стало известно, получат ли бывшие сотрудники «Химок» выплаты по долгам 2
РФС будет добиваться пожизненного отстранения Садыгова через ФИФА
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Химки Химки-М Космос Богданавичус Владимир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1769071506
сатурн—ren-tv верните, изверги!
Ответить
Цугундeр
1769079329
Э! Алё!! Космос -это Стас!) Ваще ахирели там паходу..)
Ответить
Главные новости
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
8
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
9
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
15
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Все новости
Все новости
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
Вчера, 11:29
2
Фото«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ
21 января
7
ФотоТренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»
2025.12.31 15:08
2
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
4
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
2025.12.01 13:30
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
2025.11.24 11:58
3
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
2025.11.13 19:19
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
2025.10.21 19:07
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол
2025.10.21 15:30
13
ВидеоСамый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
2025.10.13 19:00
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
2025.10.06 11:27
1
Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге
2025.09.29 00:36
Фото«Зенит-2» выиграл турнир во Второй лиге и завоевал право на повышение в классе
2025.09.28 20:21
1
Фото«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
2025.07.17 20:30
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
2025.07.17 11:42
4
ФотоВладимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА
2025.06.24 13:40
2
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
2025.06.01 15:23
3
ВидеоГлушаков забил «Спартаку-2» Комбарова
2025.03.22 19:09
1
ФотоПетербургское «Динамо» подписало чемпиона России в составе «Зенита»
2025.01.24 00:10
4
«Сатурн» назначил главного тренера с опытом РПЛ
2025.01.23 14:26
1
Курировать работу «Сатурна» начнет известный агент
2025.01.22 13:28
Широков покинет «Сатурн»
2025.01.22 12:56
2
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
2024.12.24 13:28
Широков покидает клуб из Второй лиги: «Открыт для предложений»
2024.12.06 16:04
1
Врачи команды Второй лиги спасли жизнь попавшему в ДТП водителю
2024.10.26 13:06
«Динамо-2» и «Динамо-Владивосток» выиграли турниры дивизиона Б Второй лиги вместе с кировским «Динамо»
2024.10.20 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 