Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги

«Химки» намерены выступать во Второй лиге после объединения с другой командой.

Владельцы обновлeнного клуба выкупили «Космос» из Долгопрудного. После этого ими были поданы документы на лицензирование для участия в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году. Предварительное название – «Химки-Космос».

По плану, базироваться команда будет на стадионе «Новые Химки». В команде уже собран костяк, а через неделю она должна отправиться на сборы в Турцию. Больших задач перед игроками и тренерами пока не ставится, однако цель попасть в топ-3 своей группы уже обозначена.

Кроме того, «Химки-Космос» создадут вторую команду. Она будет выступать на месте прежней в Третьей лиге.