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Вера пожаловался, что не получил в «Химках» «ни рубля»

2 февраля, 13:23
1

Бывший полузащитник «Химок» Лукас Вера сообщил, что долг клуба никуда не делся.

  • Аргентинец был в «Химках» в сезоне-2024/25.
  • Игрок провел за химчан 31 матч, забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
  • Сейчас Вера в «Локомотиве».

– «Химки» с тобой рассчитались? Выплатили хоть что-то из долгов?

– Ни рубля! Причем не заплатили не только мне. Как только пришел туда, сразу начались задержки по зарплате. Но мы продолжали играть, у нас был такой коллектив... А нас просто кормили обещаниями весь сезон. В какой-то момент мы уже играли не за деньги, а за свое имя. За репутацию. За сохранение клуба в РПЛ.

Поначалу меня все это шокировало. В Аргентине, например, подобного не бывает – платят меньше, но в срок. А здесь мне даже ребята в команде говорили: ты просто пришел в неудачный период – такое в России не редкость, просто здесь этого давно не было.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Локомотив Химки Вера Лукас
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Красногвардейчик
1770031432
Это Россия детка))
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